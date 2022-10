Hornby (KVO) scoort twee keer tegen Club: “Heb het hier erg naar m’n zin”

KV Oostende leek op het veld van Club Brugge even voor een stunt te zorgen, toen het een 2-0-achterstand ophaalde. Maar defensieve fouten deden de kustploeg finaal de das om: 4-2. “Hier zat meer in”, weet Fraser Hornby, die voor beide Oostendse goals zorgde.

Trainer Yves Vanderhaeghe van KV Oostende was best tevreden over z’n manschappen, ondanks de 4-2-nederlaag op het veld van Club Brugge. De Kustboys stonden bij de rust nog 2-0 in het krijt, maar knokten terug tot een 2-2. Al konden ze een drawtje dus niet vasthouden.

Drang

Vanderhaeghe: “Ik ben positief over de manier waarop de groep heeft gestreden. Dat nemen we mee naar de volgende weken. Ondanks een achterstand bij de rust zag ik een drang bij de jongens om vooruit te spelen. Ik zag een groep die voor elkaar wou vechten. We hebben mentale weerbaarheid getoond.”

Eén van de uitblinkers: Fraser Hornby. De 23-jarige Schot scoorde z’n derde en vierde treffer van het seizoen – al schoot ene Dederick Boyata hem ook wat te hulp, soit. “Hier zat meer in”, sakkert rugnummer 9. “We maakten het Club lastig, maar slikken twee goals in enkele minuten tijd. Toch legden we er ons niet bij neer en toonden we vechtlust in de tweede helft.”

“Goeie herinneringen”

Hornby speelde in het seizoen 2019-2020 nog bij… KV Kortrijk, de degradatieconcurrent die KVO komende zondagavond in de ogen kijkt. “Ik heb het in Oostende enorm naar m’n zin”, zegt de spits. “Vanderhaeghe was destijds ook mijn trainer bij Kortrijk. Ik twijfelde dus niet toen ik de kans kreeg om terug te keren naar deze competitie. Mijn doel was om minuten te maken en goals te scoren.”

“Of de komst Kortrijk me iets doet? Het is speciaal. Je moet weten: bij Kortrijk maakte ik m’n eerste minuten als profvoetballer (Hornby kwam toen over van de jeugd van Premier League-club Everton, red.). Ik was toen nog een tiener en de club hielp me om als speler beter te worden. Dus ja, ik hou er goeie herinneringen aan over. Maar dan nog: we moeten de drie punten in eigen huis houden en voor de WK-break zoveel mogelijk punten rapen.” (TVA)