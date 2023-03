Het wordt nu wel héél moeilijk, Essevee met 4-2 de boot in op OHL

Kinderlijke tegengoals en individuele fouten, zo wordt het lastig om een wedstrijd te winnen. Essevee keek bij de rust al tegen een 3-0-tussenstand aan na goals van Schrijvers, Thorsteinsson en De Norre. Na de pauze milderde Vossen vanop de stip, ook Thorsteinsson zette een elfmeter om. Gano pikte ook zijn doelpuntje mee en legde de 4-2-eindstand vast.

Essevee moest zich opnieuw focussen op de competitie, na de bekeruitschakeling tegen KV Mechelen. Coach Mbaye Leye hield Ndour en Miroshi langs de kant. Rommens en Willen kwamen aan de aftrap. Puntengewin was een must, want KV Oostende had Club Brugge over de knie gelegd en was over de Boeren gewipt in de stand.

Zulte Waregem prikte als eerste. Gano zocht Vossen, de Limburger werkte af met een hakje, maar het leer belandde naast. Fadera leverde een slap schotje af. Nog in de eerste tien minuten kon Gano een voorzet deviëren, een OHL-voet bracht redding.

Tamari stortte ter aarde in de zestien, Willen stond erbij en keek ernaar. Deze keer greep de VAR niet in en ook ref Boucaut zag er geen penalty in. Essevee bleef het balbezit opeisen en was de betere ploeg.

Flater Bossut

Tot Essevee een cadeautje uitdeelde. Bossut wilde uitvoetballen, maar trapte in de voeten van Nsingi. Zijn inzet kon de doelman nog keren, maar Schrijvers scoorde in de herneming: 1-0. En dat terwijl Seraing op bezoek bij Cercle Brugge al op voorsprong stond. Twee minuutjes later werd Thorsteinsson helemaal vrij gespeeld, Bossut stond nu wel pal.

Het geklungel achterin hield niet op. Fila was op de sukkel en verloor lullig de bal, Thorsteinsson mikte naast. Het was slechts uitstel van executie. Sissako liet zich het leer ontfutselen, Thorsteinsson kapte het simpel uit: 2-0. De match was eigenlijk al gespeeld. Het ging zelfs van kwaad naar erger. Op de tegenaanval werd het 3-0. De Norre zorgde voor het nekschot.

Dubbele wissel

Het zal ongetwijfeld gestoven hebben in de kleedkamer bij Essevee. Leye haalde Brüls en Sissako naar de kant. Miroshi en Ndour waren hun vervangers. Na de pauze was de eerste kans voor Ciranni, maar zijn vluchtschot verdween in de tribune.

Op het uur ontsnapte Derijck aan een kaart en Ndour liet na om de eerredder binnen te koppen. Essevee ging toch op zoek naar een eerredder. Vossen zette Cojocaru aan het werk. Fila knikte op de hand van Ricca. Ref Boucaut moest naar het scherm gaan kijken: penalty oordeelde hij. Vossen nam zijn verantwoordelijkheid en zette de elfmeter om.

Aan de overkant wilde Miroshi opruimen, maar hij zag de aanstormende Vlietinck niet komen. Opnieuw moest Boucaut naar de beelden kijken. Thorsteinsson nam de honneurs waar, de IJslander bleef ijzig koel: 4-1.

Doekje voor het bloeden

In de slotfase ging OHL achterin aan het klungelen. Ricca verloor de bal aan Ndour en hij bediende Gano: 4-2. Het was slechts een doekje voor het bloeden. Als je weer vier tegengoals slikt en de wedstrijd al na 45 minuten zo goed als over is, kun je geen goed gevoel overhouden aan deze partij.

Gelukkig voor Essevee verslikte ook Seraing zich in Cercle Brugge. Mbaye Leye en zijn troepen staan nu op de zeventiende stek, KVO is zestiende met evenveel punten maar meer gewonnen wedstrijden. Volgende week zondag komt AA Gent op bezoek, als dat maar goed komt… (JC)