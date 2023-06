Het rapport van Cercle Brugge, dat na een knap seizoen voor een plaats in Europa speelde

Na negen speeldagen stond Cercle laatste. Toen Dominik Thalhammer moest opkrassen en zijn assistent Miron Muslic het overnam, volgde er een ongeziene kentering. Groen-zwart bereikte op de plek waar het in het begin van het seizoen stilletjes van had gedroomde:een plaats in de Europe play-offs, met uiteindelijk een knappe zesde stek als eindresultaat. Ons rapport: 9/10.

De Vereniging had in deze competitie opnieuw twee verschillende hoofdtrainers en toonde onder hen ook twee gezichten. Het werd Cercles beste seizoen onder de vleugels van AS Monaco, dat ondertussen zes jaar hoofdaandeelhouder en eigenaar is.

Er werd gevoetbald in een gekende stijl, met hoge druk en veel pressing. Enkele uitblinkers gaven Cercle overigens nog meer kleur. In de eerste plaats Ayase Ueda. De Japanner vond na een begrijpelijke aanpassingsperiode na zes speeldagen de weg naar de goal. Ook na zijn WK-deelname loodste hij in de terugronde zijn doelpuntenaantal verder de hoogte in. De Japanse international scoorde dit seizoen liefst 22 keer, niemand in deze 21e eeuw deed beter bij groen-zwart. Gevolg is grote interesse uit buitenlandse competities, hoewel hij nog tot midden 2026 onder contract ligt.

Zijn spitsbroeder Kévin Denkey kende misschien een ietwat minder periode. Zijn datagegevens in combinatie met Ueda losten voor aanvang alvast hoge verwachtingen in. Die kwamen uiteindelijk ook tot uiting. Volgend seizoen aan de zijde van wellicht Yann Gboho hoopt Cercle Brugge dat de Togolese international nog meer een constante in zijn spel krijgt en nog meer kan scoren.

Thibo Somers en Olivier Deman kregen onder Muslic een nieuwe taak in een bezetting met een driemandefensie. Beiden producten uit de eigen Cerclejeugd speelden als wingback, met druk naar voor. Hardwerkend, veel loopvermogen, aanvallen én verdedigen. Zij staan symbool voor het huidige Cercle. Naarmate hun seizoen vorderde, maakte Somers nog meer progressie. De beslissende goal aan de Gaverbeek, wat Cercle in de Europe play-offs, bracht is daar een mooi voorbeeld van. Hij won voor de tweede maal in zijn carrière de Pop-poll van d’Echte. Deman bekroonde zijn knap seizoen met een selectie bij de Rode Duivels en de nationale beloften voor deelname aan het komende EK.

Naast hem maakt ook Hugo Siquet daar deel van uit. De rechtervleugelspeler werd na Nieuwjaar geleend bij Freiburg en drukte meteen zijn stempel, met zijn rushes op rechts en vooral zijn uitstekende voorzetten. Hij blijft volgend seizoen ook nog bij Cercle.

Een andere EK-ganger is de Noorse belofteninternational Jesper Daland. Ook hij moet rekening houden met een ingekorte vakantie, dito aangepast trainingsschema in aanloop en tijdens de voorbereiding op volgend seizoen. Samen met de twee andere centrale verdedigers, Boris Popovic en Christiaan Ravych, zorgde hij voor een meer dan secure defensie. Daland staat in de belangstelling van AS Monaco, ging er ook trainen en kan misschien groen-zwart straks verlaten. Popovic zich weinig opvallen, maar hij stond er iedere week ten volle. Revelatie Ravych speelde zich door het uitvallen van Edgaras Utkus als jongeling en nieuwkomer zich het meest in de picture. Als jonge gast maakte hij weliswaar nog wat schoonheidsfoutjes. Volgend seizoen kan hij verder evolueren en dus nog beter acteren.

In het middenveld was er opnieuw de klasse van Leonardo Da Silva Lopes. Een echte stofzuiger. Gezond agressief. Een pitbull. Hij maakte veel schoon schip in zijn actiegebied, wat hem misschien te veel gele kaarten bezorgde. De Portugees trekt opnieuw de aandacht van andere clubs. Hij wordt wellicht een vertrekker dit seizoen.

Radoslaw Majecki kwam pas zeer laat, op vraag van AS Monaco, aansluiten bij de groep. Hij verdrong Warleson, zij het zeer tegen de zin van de fans achter zijn doel. Dit maakte hem niet zo populair. Toen hij een strafschop stopte tegen Charleroi, wat een ruime overwinning inleidde, werd de Pool in de armen gesloten. Hij speelde nadien goede matchen, maar zijn voetenwerk kan nog beter. Toen Majecki na een felle trap op de borst op Eupen uitviel was daar Warleson. De Braziliaan deed het even goed. Aan hem volgend seizoen om te tonen dat hij de absolute nummer één is.

Een rij voor hem voetbalde Jean Harisson Marcelin. De boomlange verdediger heeft technisch vermogen. Defensief maakte hij in de matchen die hij speelde wel frequent fouten.

Twee nieuwkomers die dan toch iets meer geslaagd voor de dag kwamen zijn Abu Francis en Yann Gboho. De eerste toonde zijn loopwerk en technisch vermogen als een verdedigende middenvelder. De andere deed voorin zijn werk bij afwezigheid van Denkey en of Ueda.

Een andere verdedigende middenvelder Hannes Van der Bruggen moest de jongeren op sleeptouw nemen. Vooral zijn ervaring was een meerwaarde. Hij werd omwille van zijn inzet vaak met een basisplaats beloond.

Dino Hotic en later ook Charles Vanhoutte aasden op een vertrek en werden hiervoor naar de bank verwezen. Hotic weigert zijn verbintenis bij groen-zwart te verlengen. Hij had vooral zijn cijfers op stilstaande fasen tegen. Op Gent was hij dan wel weer goed voor drie van de verrassende vier goals. Vanhouttes manager Patrick Vervoort vindt dat de aanvoerder een hoger niveau aankan. De Kortrijkzaan kiest dan wellicht ook voor een nieuw avontuur.

Sébastien Bruzzese kwam als derde keeper niet in actie. Hij is bezig met een trainersopleiding. Ook zijn ervaring kwam ten goede. Hij blijft volgend seizoen bij groen-zwart om als doelman de jongeren mee te helpen opleiden.

David Sousa en Edgaras Utkus vielen beiden uit met een zware knieblessure en waren een heel seizoen out. Utkus zat in de laatste match in de wedstrijdselectie. Benieuwd of Sousa volgend seizoen nog bij Cercle zal zijn of terug naar Brazilië trekt.

Met een driemandefensie was er geen plaats voor Robbe Decostere. Op de andere vleugel kreeg Senna Miangue iets meer een kans, maar hij moest te veel geblesseerd aan de kant toekijken. Emilio Kehrer wordt aanzien als een talent, misschien zien we dit volgend seizoen. Tarick Ximines, de Jamaicaanse jonge international, kende één invalbeurt. Lucas Larade (naar FK Jerv), Louis Torres (uitgeleend aan AF Rodez) en de Braziliaan Heitor deden hun seizoen niet uit omwille van een nieuwe uitdaging.

(Alain Creytens)