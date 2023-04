Het is officieel: KV Kortrijk is na nederlagen Zulte Waregem en KV Oostende zeker van het behoud

Gisteren liet KV Kortrijk tegen degradatieconcurrent Eupen zelf na om zich zeker te stellen van het behoud in de hoogste voetbalklasse, vanavond kunnen de Kerels wel opgelucht ademhalen. Door de nederlagen van Zulte Waregem gisteren en KV Oostende vanavond, is KVK twee speeldagen voor het einde officieel gered!

Voor hun redding mag KVK best Bernd Storck bedanken. De Duitse leermeester nam tijdens de WK-break over. Toen stond Kortrijk 17e, vier punten van een veilige plek. De Duitser gooide de boel compleet om en liet KVK offensiever voetballen. Twee speeldagen voor het einde staat KVK 14e, met zes punten voorsprong op het nummer 15. Zo kan KVK niet meer degraderen en mag het zich opmaken voor het 16de opeenvolgende seizoen in de Jupiler Pro League.