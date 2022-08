Het allereerste interview van Charles De Ketelaere: “Ik zou graag in de eerste ploeg van Club geraken”

“Nu speel ik op het middenveld, meestal op positie acht of zes, en tot vorig jaar speelde ik meestal op de flank”, steekt Charles De Ketelaere van wal. “Ik begin er al beter te spelen dan in het begin, want in het begin was het wat aanpassen. Je moet er meer beide voeten gebruiken en het is er moeilijker spelen omdat de bal van overal kan komen. Op de flank is dat maar van langs één kant en sta je met je rug tegen de lijn.”

De linksvoetige centrale middenvelder slaat zich al aardig uit de slag met rechts. “Dat lukt, al heb ik soms nog wat geluk nodig. Maar dat is bij iedereen zo zeker”, knipoogt Charles. “Voor de training trappen we geregeld eens langere ballen, ook om te trainen op de mindere voet. Om zes uur begint de training en als je dan bijvoorbeeld al een kwartier voor tijd op het veld staat, mag je kiezen wat je doet, maar het moet wel iets nuttig zijn.”

De 13-jarige student aan het Sint-Lodewijkscollege in Brugge komt dit seizoen uit bij de U14. “Het bevalt me heel goed. Het is vooral belangrijk dat je beter wordt als speler door je mindere punten te verbeteren en dat je daarnaast leert samenwerken.”

De laatste jaren stroomden heel wat jeugdspelers door bij Club Brugge. Dat stimuleert de jeugd. “Ik zou graag in de eerste ploeg van Club geraken. Als je ziet dat Nikola Storm bijna altijd in de basis staat, is dat tof. Op mijn positie heb ik niet echt een voorbeeld, maar één van mijn lievelingsspelers is Oscar Duarte. Ik vind hem een sympathieke speler. Ik heb hem al vaak gezien en sta geregeld op de foto met hem.”

“Met de U14 hoop ik dat we de top drie halen en als het kan tweede of kampioen natuurlijk. Dat is ook de doelstelling van onze trainer. Tegen Moeskroen hebben we al 2-1 gewonnen en redelijk goed gespeeld, maar nog niet in elke helft. Het is nog te afwisselend. Daarin moeten we nog constanter worden”, besluit de speler die vaak zorgt voor de pass voorafgaand aan de assist. “Ik zou ook nog willen vermelden dat ik een grote supporter ben en dat ik een abonnement heb”, beklemtoont Charles zijn liefde voor blauw-zwart.