Hans Vanaken ontgoocheld over uitschakeling Club Brugge: “We slikken te veel doelpunten”

Club Brugge had een stunt nodig om Europees te overwinteren maar die stunt heeft er nooit ingezeten. Na zeven minuten had Mbappé al twee keer gescoord en was het voor Brugge zaak om een pandoering te vermijden. De goede Europese start met een vier op zes eindigde uiteindelijk met vier opeenvolgende nederlagen.

Hans Vanaken, topschutter van Club Brugge in deze campagne met drie doelpunten, blikte terug op de wedstrijd en de groepsfase. “We hoopten om hier iets te kunnen rapen maar kregen veel te snel doelpunten tegen. Dan weet je dat het heel lastig wordt ook al waren we zelf een paar keer gevaarlijk. Als je deze klassespelers iets te veel ruimte geeft, weten ze daar wel raad mee.”

“Ik ben heel ontgoocheld omdat we met een vier op zes begonnen. Dan hoop je om geplaatst te zijn en hoop je dat Manchester City en PSG hun ding doen tegen Leipzig maar Leipzig is natuurlijk ook een goede ploeg. Op voorhand zei iedereen dat we geen punten gingen pakken maar we hebben tot de laatste speeldag meegestreden. Jammer genoeg is het niet gelukt en nu moeten we een juiste analyse maken. We mogen niet vergeten wat we in de eerste twee matchen gedaan hebben. We slikken wel te veel doelpunten, we moeten er drie of vier maken om een wedstrijd te winnen, dat is een werkpunt dat als topploeg niet zou mogen.”

West-Vlaming Sandra debuteert

Ook coach Clement besefte dat het geen eenvoudige opdracht is om iets te rapen tegen de wereldsterren van PSG. “We speelden in deze campagne tegen twee van de beste ploegen ter wereld. Nu moeten we de juiste lessen trekken om beter te worden. We kenden vandaag een heel moeilijke start. Veel ploegen zouden na die twee snelle tegengoals het hoofd laten hangen maar we zijn recht gestaan en hebben beter gaan voetballen. In de tweede helft hebben we kansen gecreëerd en ook een doelpunt gescoord.”

De jonge West-Vlaming Cisse Sandra stond verrassend in de basis. Afgelopen zaterdag kwam hij voor het eerst aan de aftrap in de eigen competitie tegen Seraing. Hij fleurde zijn debuut toen op met een goal en ook tegen PSG was hij erg dicht bij een treffer. “We wilden hier in een 4-3-3 spelen om de structuur van de ploeg te behouden. Het is belangrijk om af en toe nieuwe jongens in te passen. Voor Cisse was het een ervaring nadat hij tegen Seraing goede dingen had laten zien, vandaag trouwens ook. Dit is voor hem een geweldige ervaring naar de toekomst toe.”