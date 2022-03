Hans Vanaken na zege tegen Genk: “Na interlandbreak nog zes op zes halen”

Club Brugge heeft optimaal kunnen profiteren van het puntenverlies van leider Union. Een vroege goal van Vanaken leek de aanloop van een zorgeloze middag te worden. Brugge moest toch nog flink aan de bak na de rust en De Ketelaere en Adamyan bezorgden blauw-zwart een zesde opeenvolgende zege.

Vorig jaar vochten Genk en Club Brugge een rechtstreeks duel uit voor de landstitel, dit jaar moet Genk nog serieus hun tenen uitkuisen willen ze zelfs in play-off II geraken. Brugge stoomt ondertussen verder in de competitie, zeer tot de tevredenheid van coach Schreuder.

“Ik heb een heel interessante wedstrijd gezien vandaag, Genk speelde een ander systeem dan waar we ons op voorbereid hadden. Het belangrijkste is dat we vandaag heel gedisciplineerd bleven spelen.” Toch zag Schreuder ook werkpuntjes.

“De eerste helft kon wat sneller. Zeker nadat hun beide wingbacks op een gele kaart werden gezet. Maar na de rust gaven we meer gas en kwam de individuele klasse naar boven. We hebben de wedstrijd naar ons toe getrokken en we maken een heel volwassen indruk. Daar ben ik heel tevreden over.”

“In een goede flow”

Hans Vanaken kon zijn 250ste competitiewedstrijd voor blauw-zwart opleuken met een vroege goal. Bovendien gaf hij ook de pre-assist bij de 2-1. “We halen 18 op 18, we zitten in de goede flow”, analyseerde de middenvelder na de wedstrijd. “In de eerste helft was onze pressing wat minder, in de tweede helft was dat beter. Zeker nadat ze met tien man waren gevallen. Ze hadden ook geen Onuachu om lange ballen op te spelen.”

Coach Schreuder was lyrisch over zijn kapitein: “Hij is ongelofelijk balvast, hij begon ook steeds beter te spelen doorheen de wedstrijd. Hij leest de wedstrijd goed en is heel sterk in de duels. Ik ben heel tevreden met zijn manier van spelen.”

“Zes op zes na interlandbreak”

Na de interlandbreak wachten er nog twee wedstrijden alvorens de play-offs van start gaan. “We moeten gewoon zorgen dat we er weer staan in Beerschot en de laatste twee wedstrijden een zes op zes pakken”, kijkt Vanaken al vooruit.

“Het worden sowieso spannende play-offs, maar dat is elk jaar zo. Vorig jaar stonden wij zestien punten voor en toen werd het ook nog spannend uiteindelijk. Nu zijn het vijf punten, dat is bijna niks meer in de play-offs. We proberen telkens dichterbij te kruipen, het is zaak om onze matchen te blijven winnen.”

(JT)