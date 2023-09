Hans Vanaken looft publiek na wedstrijd op Jan Breydel: “Een fantastische avond”

Hans Vanaken ging als kapitein van Club Brugge voorop in de strijd tegen Osasuna. Na de hardbevochten kwalificatie voor de groepsfase van de Conference League dankte hij expliciet het publiek voor de enorme steun.

“Het was een fantastische avond, zoals ik er in de Champions League ook mooie heb meegemaakt. In Osasuna was het al speciaal, maar qua sfeer overtreft dit het nog. Met dit publiek achter je kan je een tegenstander echt naar de keel grijpen en dat is wat er gebeurd is in die tien minuten waarin we scoren. Het geeft zoveel energie.”

Scheve situatie rechtgezet

Club kwam 0-2 achter, maar zette in enkele dolle minuten de scheve situatie recht. “Osasuna is een goeie ploeg. Het was geen gemakkelijke opdracht. Maar uiteindelijk hebben we het goed gedaan”, meende Vanaken. “Over de twee matchen gezien is het wel verdiend voor ons. We raken vandaag twee keer de paal, hebben nog goeie kansen.”

Veel tijd om te vieren krijgen de Club-spelers niet. Zondag wacht in de competitie immers al een topaffiche tegen AA Gent. “Nu moeten we eerst goed recupereren. Dan zien we wel voor zondag. Zij hebben vanavond ook gespeeld. Het wordt een belangrijke match, maar zo volgen er nog veel. We gaan sowieso voor een goed resultaat. Hopelijk kunnen we deze flow doortrekken.”