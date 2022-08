Hans Vanaken aast op vertrek: “Dit kan mijn laatste match zijn”

Zes op zes, de kleine storm na het moeilijke seizoensbegin is gaan liggen. Na de derbyzege tegen KV Kortrijk werd er nauwelijks over de wedstrijd gesproken, de mogelijke transfer van Hans Vanaken naar West Ham was het hoofdthema.

Het was Hans Vanaken zelf die na de wedstrijd live op televisie op een voorzichtige manier aankaartte dat hij wel zin heeft om naar de Premier League te trekken. “Het is de laatste kans voor mij om nog een stap te zetten, daar is al heel goed over nagedacht”, lijkt Vanaken aan te geven dat zijn besluit is gemaakt. Maar ook: “Er moet nog veel besproken worden, laat ons afwachten. Vanaf morgen gaan er weer gesprekken zijn en gaan we zien waar het eindigt.” Om vervolgens met een bom te eindigen: “Dit kan mijn laatste match zijn.” Club Brugge zonder Hans Vanaken, het is voor veel supporters lastig in te beelden. Hij is de verpersoonlijking van de remontada die Club Brugge de laatste seizoenen eenzaam naar de top van de Belgische competitie bracht. Zo denken ook de supporters erover. Ze smeekten hem als het ware met een enorme tifo om bij de landskampioen te blijven. “Bluvn Hans, ni goan.”

Iedereen wil dat Vanaken blijft

Niet enkel de supporters willen hun kapitein niet verliezen. Ook coach Carl Hoefkens hoopt dat Vanaken van gedachten verandert. “De supporters hebben zeer duidelijk laten blijken hoe groot hun respect naar Vanaken is”, liet de coach optekenen na de wedstrijd. “Ik denk ook dat het niet meer dan normaal is als je kijkt naar wat hij hier bewezen heeft. Zij willen net als iedereen bij Club Brugge dat Vanaken hier blijft omdat hij ongelofelijk belangrijk is. Hij is ook het gezicht van Club Brugge maar ik begrijp Hans ook. De manier waarop hij vandaag heeft gespeeld, doet mijn respect alleen maar toenemen. We zullen kijken wat het deze week wordt en hoe het afloopt. Het is tussen het bestuur en Hans nu.”

Wie een transfer eventueel wel door de neus geboord ziet, is Noa Lang. Hij viel kort na zijn invalbeurt uit met een enkelblessure. “Het is ongelofelijk jammer. Lang kwam met volle goesting op het veld, zijn frivole zelve. Ik hoop dat het heel hard zal meevallen en ik terug een beroep op hem kan doen volgend weekend. We zullen kijken wat de uitslag morgen zal zijn.”

