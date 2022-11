Habib Keita toch sterkhouder bij zwalpend KV Kortrijk: “Goeie stap in m’n carrière”

Het gaat van kwaad naar erger met KV Kortrijk, op het veld van KV Oostende werd wederom verloren. Boosdoener aan het zeetje was Habib Keita. De jonge Malinees kreeg twee keer geel, rood dus, waardoor KVK onderuit ging. De 20-jarige huurling was net erg sterk bezig de voorbije weken.

Habib Keita (20) wordt uitgeleend door de Franse topclub Olympique Lyon aan KV Kortrijk. Afgelopen zondag, op het veld van KV Oostende, pakte de Malinees na twee keer geel een te vermijden rode kaart. Een opdoffer voor de Kerels en Keita, want hij was na een stroef begin eindelijk goed op dreef en was een vaste basispion geworden op het middenveld.

Keita streek deze zomer op huurbasis neer in Kortrijk en verdedigt de kleuren van de Kerels tot het einde van dit seizoen. “Ik voel me heel goed hier in Kortrijk. Ik ben een sociale jongen die graag lacht, dus ik zou zeggen dat ik goed in de ploeg lig. Natuurlijk klikt het met sommige spelers wat beter dan met andere. Ik ga onder andere graag om met Didier (Lamkel Zé), Bilal (Messaoudi), Papé (Habib Gueye) en Dylan (Mbayo), dat zijn enkele van mijn maatjes. Het draait stroef bij de Kerels en dat weet Keita ook: “We incasseren te veel domme doelpunten en scoren zelf te weinig.” Dat klopt, KVK is de slechtst scorende ploeg in 1A. Maar ook achterin gaat het te vaak mis.

Frustrerend

“Het grootste probleem is dat we niet scherp genoeg zijn bij aanvang van de wedstrijd, we komen soms te snel op achterstand omdat we niet attent zijn”, beseft Keita. “Het is frustrerend dat het zo slecht gaat met de ploeg. Ik probeer mijn steentje bij te dragen, maar het wil niet lukken voor ons en dat is niet fijn.”

Opvallend is dat de middenvelder het seizoen startte met 4 gele kaarten op rij, en sindsdien tot de match op Oostende geen kaart meer pakte. “Ik maakte domme fouten in het begin, die haalde ik de matchen er nadien uit. Het is al beter, maar soms ben ik nog te enthousiast in de duels waardoor ik dom in de fout ga.” Daar heeft Keita gelijk, zijn uitsluiting op Oostende was te vermijden.

Na dit seizoen trekt Keita allicht terug naar Lyon, maar hij hoopt dat dit seizoen een doorslaggevende stap in zijn nog prille carrière kan worden. “Het is een heel goeie stap in mijn carrière. Bij Lyon speelde ik te weinig, hier speel ik elke wedstrijd. Dit kan cruciaal worden in mijn carrière. Maar eerst wil de Malinees helpen zorgen dat KV Kortrijk in eerste klasse blijft, en als het kan met wat doelpunten. “Ik heb nog geen geluk gehad dit seizoen, zo trapte ik tegen Westerlo tegen de paal. Maar ik geloof erin dat er doelpunten zullen volgen, net zoals betere tijden voor de club. Wij kunnen dit, de kwaliteit is er”, sloot een goedlachse Keita vorige week donderdag af. Helaas voor hem liep het in Oostende mis. Na zijn schorsing kan hij zich herpakken.