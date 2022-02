Grote meerderheid Belgische profclubs boekt verlies: Club Brugge, Zulte Waregem en KV Kortrijk boeken wel winst

Net als na het vorige seizoen hebben slechts zes van de 25 profvoetbalclubs in België – alle clubs uit 1A en 1B behalve Virton – geen negatief financieel resultaat geboekt voor het seizoen 2020-2021. De licentiecommissie van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft echter geen inbreuken vastgesteld op de regels rond de Financial Fair Play (FFP), die als gevolg van de coronapandemie enigszins werden herzien.

De zes ploegen die niet in het rood gaan zijn Sporting Charleroi (overschot van 1,5 miljoen euro na belastingsbetaling), Club Brugge (1,3 miljoen euro), Zulte Waregem (0,8 miljoen euro), Moeskroen (0,7 miljoen euro), KV Kortrijk (0,4 miljoen euro) en KV Mechelen (98.000 euro).

Aan de andere kant van de tabel is RSC Anderlecht nog steeds de slechtste leerling van de klas met een verlies van 29,3 miljoen euro, gevolgd door Standard Luik (-17,6 miljoen) en Oud-Heverlee Leuven (16,5 miljoen). Ook AS Eupen (-13,4 miljoen) en Antwerp (-11,2 miljoen) gaan stevig in het rood.