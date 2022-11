Goeie start, maar KVO en Thalhammer zijn er nog láng niet: echte test volgt na WK-break

KV Oostende trekt met wat meer vertrouwen richting Westerlo om er de laatste speeldag af te werken alvorens de WK-break begint. Tegen KV Kortrijk was het verre van perfect, maar de eerste pennenstreken van nieuwe coach Dominik Thalhammer waren zichtbaar. “Na de wereldbekerpauze zal je pas echt ons ware spel zien”, zegt Cameron McGeehan, een van de spelers die onder Thalhammer moeten renderen.

Gegenpressing, waar hebben we dat nog gehoord? Juist, ene Alexander Blessin introduceerde deze behoorlijk agressieve manier van spelen in de zomer van 2020. De Duitser verraste vriend en vijand met Gegenpressing: het snel proberen heroveren van de bal, met één of meerdere spelers, in plaats van te kamperen voor de eigen doelmond. Ralf Rangnick introduceerde de speelstijl bij Red Bull Leipzig, coach Jürgen Klopp van Liverpool is er het meest bekende hedendaagse voorbeeld van, maar Blessin bracht die stijl dus mee uit Leipzig naar Oostende.

Druk vooruit

“Veel spelers herkennen de principes van Alexander Blessin bij Dominik Thalhammer”, merkt ook KVO-kapitein Anton Tanghe op, die net als zowat de helft van de kern ook onder de Duitser speelde. “Eventjes moesten we ons opnieuw aan Thalhammers werkwijze aanpassen, maar voor een eerste match zag het er tegen Kortrijk niet slecht uit. Het verschil met Yves Vanderhaeghe? We spelen met meer druk vooruit en niet altijd vanuit het middenblok. De nadruk ligt meer op hoge intensiteit dan louter op het voetbal zelf: als één speler vooruitgaat, moet de rest volgen.”

Cameron McGeehan beaamt: “Het systeem-Blessin is erg gelijkaardig, de aanpak en de methode verschillen wel een beetje. Dominik heeft het bewust simpel gehouden; iedereen lijkt hem daarin wel te volgen.”

De trainer zelf beseft ook wel dat je in nauwelijks een week tijd een nieuwe speelwijze niet ingebed kan krijgen. “Tegen Kortrijk konden we op sommige momenten de intensiteit en structuur niet aanhouden, en stonden onze linies niet dicht genoeg bij elkaar. Ook de druk van de offensieve linie moet beter.”

Fysiek paraat

Wat ons meteen bij het fysiek veeleisende aspect van Gegenpressing brengt. Fysieke paraatheid is bij deze speelstijl van ongelooflijk groot belang. Spelers met een grote motor, zoals Kevin Vandendriessche en Andrew Hjulsager, rendeerden hierin optimaal, twee seizoenen terug; nu is het vooral kijken naar jongens als McGeehan, Fraser Hornby en Thierry Ambrose.

Een deel van de supporters scandeerde de naam van de ontslagen Vanderhaeghe en ontvouwden kort na de aftrap ook een spandoek ‘Yves legend’. © gf

“De trainingen zijn fysiek ietsje pittiger”, zegt Tanghe. “Al denk ik ook dat Thalhammer ons op de eerste trainingen een en ander duidelijk wou maken, willen we continu hoog druk zetten.”

McGeehan: “Vooral voor het fysieke luik komt de wereldbekerpauze op een goed moment. We kunnen er vijf weken lang de pees op leggen en keihard werken op intensiteit en ideeën. Je zal wel zien: na de break zal je stilaan ons ware spel zien. We komen als groep dichter bij elkaar en gezien een jonge kern ligt die speelstijl ons wel. En wie het fysiek niet aankan, die speelt niet.”

De Engelse middenvelder was een van de uitblinkers tegen Kortrijk. De 27-jarige krullenbol lukte opeens twee goals, terwijl z’n laatste treffer dateerde van 15 december 2020, in de 2-1 nederlaag tegen Anderlecht. Hij kan – met de nadruk op ‘kan’ – uitgroeien tot een bepalende pion onder Thalhammer.

“High energy is my game. Als box-to-boxspeler moet ik veel lopen en continu druk zetten. I love it. Ik ben en blijf een centrale middenvelder, maar krijg de vrijheid om me offensief uit te leven”, zegt McGeehan. “Dat de hele tijd pressen leverde ook een 2-1-voorsprong op, en ook bij de 3-1 was ik in het strafschopgebied te vinden. Toegegeven, onder interim-coach Markus Pflanz en daarna Vanderhaeghe speelde ik iets te defensief naar mijn gevoel, in vergelijking met Blessin en nu onder Thalhammer. En defensief spelen is niet echt mijn spel. Ik kon me wel vinden in de aanstelling van Dominik. We speelden al twee keer tegen hem, toen hij nog coach van Cercle was, en kenden zijn manier van spelen.”

Oostende moet Thalhammer zelf nog leren kennen, en omgekeerd. De volkse man die Yves Vanderhaeghe toch wel is, staat in contrast met de berekende cool van Thalhammer. “Nochtans, hij gaat er echt wel in op, hoor, in z’n speeches over intensiteit en drukken. Maar algemeen is Thalhammer misschien meer teruggetrokken. Nu, iedereen heeft z’n eigen stijl en dat moeten we accepteren. De trainer is de baas”, onderstreept Tanghe. Allicht ook het taalgebruik – het West-Vlaamse praatje van Vanderhaeghe tegenover het Engels van Thalhammer – is een verschil in communicatie met bepaalde spelers.

Gezang

Over die twee coaches gesproken: er ontstond nogal wat gedoe voor, tijdens, maar vooral na de match tegen Kortrijk. Een deel van de supporters scandeerde de naam van Vanderhaeghe en ontvouwden kort na de aftrap een spandoek ‘Yves=legende’. Extra pijnlijk – vooral voor Thalhammer, die weinig met de zaak te maken heeft – was het toen de fans ‘Yves Vanderhaeghe’ zongen op het moment dat de spelers gingen groeten. Een deel van hen, onder meer McGeehan en de coach zelf, ging vroegtijdig naar binnen.

“De supporters kopen een ticket om te komen kijken en hebben recht op een mening. Maar hoe fijn Yves ook was, als de resultaten tegenzitten, kan er ingegrepen worden. We hebben een nieuwe coach, een nieuwe visie en slaan een nieuwe richting in”, reageert McGeehan.

Koehandel

Ook kapitein Tanghe kampt met gemengde gevoelens. “Yves Vanderhaeghe lag goed in de markt bij de fans, als West-Vlaming en gezien z’n eerdere passage. Daarom, ik begrijp de fans wel. Zijn naam scanderen tijdens de match valt te plaatsen, maar als je wint en onder applaus naar het publiek stapt, is het misplaatst om te blijven roepen – zeker ten opzichte van de nieuwe trainer.”

De actie van de fans in de C-tribune was – hoe misplaatst ook – tegelijk een middelvinger naar de achterkamerpolitiek en koehandel die vaak met een trainersontslag gepaard gaan. De reacties bij de fans onderling waren op z’n zachtst gezegd uiteenlopend. Op sociale media lijken ze weliswaar stilaan de rangen te sluiten.

(TVA)