Gemengde Brugse gevoelens na puntendeling tegen aartsrivaal

Gemengde gevoelens bij de Brugse spelers na het gelijkspel tegen Anderlecht. Enerzijds opluchting dat de late gelijkmaker van Vanaken een eerste thuisnederlaag van het seizoen heeft vermeden. Maar anderzijds ook ontgoocheling hoe Club Brugge in de tweede helft de greep op de wedstrijd verloor.

Coach Philippe Clement zat vooral in het tweede kamp: “Op het einde van de rit ben ik teleurgesteld dat we geen drie punten halen. Onze start was moeilijk maar daarna speelden we dominant, met veel hoge druk. We brachten Anderlecht in de problemen. Kunnen we met 2-0 de rust ingaan, krijg je een ander verhaal. Over de hele match gezien dwongen we het meeste kansen af.”

Uiteraard kwam ook de afwezigheid van Kompany op de persconferentie ter sprake. Kompany was te aangeslagen na racistische opmerkingen vanuit de tribunes tijdens de wedstrijd. “Ik heb het niet gehoord”, was Clement eerlijk. “Het was dus zeker niet heel het stadion of een heel vak. Maar ik veroordeel dit heel sterk. Zoiets is niet op zijn plaats in Club Brugge, we hebben zelf heel veel diversiteit in onze ploeg en onder onze supporters.”

‘Kloof met Anderlecht blijft behouden’

Doelman Mignolet sprak over een correct resultaat. “We waren de eerste helft de betere ploeg, behalve de eerste tien minuten. We hadden de controle over de wedstrijd. Ook in de tweede helft krijgen we de mogelijkheid om de 2-0 te scoren. In de tweede helft komt Anderlecht beter in de wedstrijd met de snelheid van Amuzu en Raman. Uiteindelijk is het positief dat we niet verliezen en een punt pakken. Al bij al is het geen superslecht resultaat, de loof met Anderlecht blijft behouden.”

Beker en Cercle

Hans Vanaken redde uiteindelijk nog een punt in de slotminuten met een kopbalgoal op hoekschop. “Als we de wedstrijd bekijken en tot een paar minuten voor tijd nog op achterstand staan, moeten we misschien wel blij zijn met een gelijkspel”, vertelde de doelpuntenmaker.

Club Brugge wacht nog twee belangrijke opdrachten dit kalenderjaar. Op donderdag ontvangen ze OH Leuven in de kwartfinale van de beker, zondag volgt dan de ‘verplaatsing’ naar stadsgenoot Cercle Brugge. “Nu nog twee wedstrijden, eentje in de beker die heel belangrijk is en dan opnieuw in de stadsderby tegen Cercle. Laat ons hopen die twee winnend af te sluiten.”, aldus Mignolet.

(JT)