Geen groepswinst voor Club Brugge ondanks gelijkspel in Duitsland

Geen doelpunten op Leverkusen en bijgevolg ook geen groepswinst voor Club Brugge. In een kansarme wedstrijd troffen beide ploegen de lat. Ondanks een vijfde clean sheet in zes wedstrijden eindigt Brugge niet als groepswinnaar. Maandag volgt de loting voor de volgende ronde.

Leverkusen, kamperend op een zestiende plaats in de Bundesliga. Een ploeg zonder vertrouwen. Om maar eens de vergelijking te maken: Club Brugge haalde meer punten in de eerste vier Champions League-wedstrijden dan Leverkusen in hun twaalf competitiematchen.

Dat gebrek aan vertrouwen was ook op het veld te merken, Club Brugge kreeg heel veel tijd aan de bal. Een studieronde die maar liefst een half uur duurde, geen kans viel er te noteren. De geplaagde Brugse defensie kwam nauwelijks onder druk. Hoefkens koos voor drie centrale mannen met Meijer, Mechele en Boyota, op de wingbacks geflankeerd door Sobol en Buchanan.

Porto naar groepswinst

De talrijk aanwezige Brugse supporters lieten het niet aan hun hart komen, hun vocale steun was duidelijk hoorbaar. Een eerste vleugje opwinding kwam er via Diaby maar zijn gekruist schot kon Mignolet niet in verlegenheid brengen.

Brugge liet zelf ook één kansje optekenen, Sowah met de mooie steal maar zijn schot was te centraal. Minder goed nieuws ondertussen uit Portugal, een dubbele voorsprong voor Porto waardoor Brugge virtueel hun leidersplaats verloren.

Buchanan op de lat

Meer opwinding in de tweede helft met bijna de perfecte start voor de West-Vlamingen. Sobol met een voorzet die alles en iedereen passeerde behalve Buchanan maar die trapte op de lat. Ook Leverkusen trof het doelhout na alweer een parade van Mignolet, hij devieerde een kopbal van Schick op de bovenkant van de lat. Daarna zakte de amusementswaarde terug naar het niveau van de eerste helft.

Leverkusen was erg blij met die 0-0 en de bijbehorende plaats in de Europa League, Brugge had ook weinig zin om aan te dringen wat vreemd was aangezien de groepswinst aan het ontsnappen was. Met de inbreng van Skov Olsen en wat later Larin deed Hoefkens toch een voorzichtige poging om wat offensiever te spelen. De laatste paar minuten kwam ook nog Yaremchuk maar in kansen resulteerde dat niet meer.

Maandag wordt Brugge dus gekoppeld aan een groepswinnaar, met namen als Real Madrid, Manchester City of Bayern Munchen als potentiële tegenstanders.