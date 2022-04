Geen drie zonder vier: KVO verlengt ook contract Nick Bätzner

Na Jordy Schelfhout, Brecht Capon en Theo Ndicka ziet ook Nick Bätzner z’n contract verlengd worden bij KV Oostende. De nieuwe verbintenis met de Duitser loopt nu tot eind 2024.

De Duitse U21-international streek in de zomer van 2020 neer, onder meer op voorspraak van toenmalig coach Alexander Blessin. Met een goeie techniek en werkethiek liet het jeugdproduct van Stuttgart zich al meermaals opmerken.

Dit seizoen kwam Bätzner in 30 wedstrijden in actie, goed voor 2 assists en 5 goals. In totaal speelde hij al 58 keer voor KV Oostende.

Het contract van de middenvelder zou in juni 2023 aflopen, maar de Kustboys lichten nu een optie voor een extra seizoen. (TVA)