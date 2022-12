Felipe Avenatti maakte de winning goal in verdiende zege KVK: “Na een hele match vechten, deed dit enorm veel deugd”

Een gouden driepunter, op het juiste moment. KV Kortrijk nam maandag de scalp van leider Genk, dat sinds de openingsspeeldag niet meer verloor. Tot maandag dus. Net zoals tegen Antwerp in oktober, versloeg KVK in eigen huis de competitieleider. “Het is ons lot om te winnen van de competitieleider”, lacht Felipe Avenatti, doelpuntmaker van dienst.

“We toonden dat we klaar zijn om te vechten. We lieten zien tegen het beste team op dit moment dat we goed kunnen voetballen. We zetten hoog druk en hielden de ruimtes klein, zoals de coach van ons verlangt”, aldus Avenatti. De Uruguayaanse spits toonde zich nuttig met zijn lichaam en maakte tien minuten voor tijd de enige goal uit de partij. “Het voelde enorm goed. Na een hele match gevochten te hebben, deed die goal enorm veel deugd.”

Avenatti had een belangrijke rol in het tactische plan van Bernd Storck. De boomlange spits moest Gouden Schoen Onuachu dekken op hoekschoppen en vrije schoppen, iets wat Avenatti normaal vindt. “Hij is een sterke man en de coach vroeg mij om hem te dekken bij stilstaande fases. Het lukte aardig, dus ik ben tevreden”, lacht Avenatti.

Vertrouwen

Zo pakt Storck in zijn eerste twee officiële wedstrijden als KVK-coach meteen twee zeges. Op het veld van OH Leuven verzekerde KVK zich van de kwartfinales van de Croky Cup en nu won het dus ook in de competitie. “Door dit resultaat zal ons vertrouwen groeien en we zullen de komende matchen alleen maar beter worden. We verdienen absoluut niet om onderin te hangen en met deze coach weet ik dat we nog veel kunnen bereiken”, aldus de spits.

Mooi kerstcadeau

KV Kortrijk gaf zich met deze zege alvast een mooi kerstcadeau, eentje die deugd doet, vindt Avenatti: “Voetballen tijdens de feestdagen is natuurlijk niet leuk. We zijn weg van huis en doen veel opofferingen, dus als je dan zo’n zege boekt is dat een beloning voor die opofferingen.”

Nu mogen de Kerels alvast even genieten bij familie. Op 4 januari hervat KVK de trainingen, op 8 januari trekt het naar OH Leuven voor opnieuw een belangrijke wedstrijd.