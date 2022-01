Federaal parket wil 57 personen, onder meer van Club Brugge en KV Kortrijk, voor rechter brengen in dossier ‘Propere Handen’

In het dossier Propere Handen, het onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal, wil het federaal parket 57 personen voor de correctionele rechtbank brengen. Het gaat om 56 natuurlijke personen en één vennootschap. Bronnen nabij het onderzoek bevestigen dat zij verdacht worden van valsheid in geschrifte, witwassen, matchfixing en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij de verdachten Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert, respectievelijk voorzitter en manager van Club Brugge, en KV Kortrijk-manager Matthias Leterme.

“We kunnen bevestigen dat de voorlopige eindvordering in dit dossier klaar is”, zegt federaal parketwoordvoerder Eric Van Duyse. “Ze is nu ter beschikking van de verschillende partijen. Er wordt om de doorverwijzing van 57 personen gevraagd.”

Bijkomend onderzoek?

Het dossier moet nu naar de kamer van inbeschuldigingstelling voor de controle op de bijzondere opsporingsmethoden, waarna de raadkamer zich zal moeten buigen over de doorverwijzing van de verschillende verdachten. Zowel de verdediging als eventuele burgerlijke partijen kunnen voor de raadkamer wel nog vragen dat er bijkomend onderzoek zou worden uitgevoerd.

Naast de 57 personen die in de eindvordering vermeld worden, zijn er nog een 200-tal personen die zwart geld ontvangen zouden hebben. Het federaal parket gaat hen niet vervolgen, maar zal hun dossiers wel overmaken aan de fiscale administratie, de Bijzondere Belastinginspectie.

Ook Matthias Leterme

Het federaal parket geeft geen commentaar over de namen die in de eindvordering vermeld staan, maar volgens verschillende media gaat het om mensen uit de absolute top van het Belgisch voetbal.

Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert, respectievelijk voorzitter en manager van Club Brugge, worden vermeld, net als AA-Gent manager Michel Louwagie, Standard-voorzitter Bruno Venanzi, Charleroi-directeur Mehdi Bayat en KV Kortrijk-manager Matthias Leterme.

Ex-bestuurders

Ook de namen van ex-bestuurders Patrick Janssens (Genk), François De Keersmaeker en Steven Martens (beiden voetbalbond), ex-Club-trainer Ivan Leko, oud-Anderlecht-bestuurder Herman Van Holsbeeck en trainers Peter Maes, Glen De Boeck en Yannick Ferrera vallen, net als die van scheidsrechters Sebastien Delferière en Bart Vertenten.

Voetbalmakelaar en spijtoptant Dejan Veljkovic wordt niet vervolgd, zijn collega-makelaar Arnaud ‘Mogi’ Bayat wel.