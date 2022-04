Fans KV Oostende verkiezen Maxime D’Arpino tot speler van het jaar

Middenvelder Maxine D’Arpino is door de fans van KV Oostende verkozen tot speler van het jaar. Hij wint daarmee de ‘Puis/Verbiest’-trofee.

De Fransman belandde in de zomer van 2020 aan de kust en groeide al snel uit tot een vaste waarde op het Oostendse middenveld. Intussen zit hij aan 71 wedstrijden voor de Kustboys met daarin vier goals en zes assists. D’Arpino scoorde dit seizoen al enkele knappe doelpunten, zoals op Cercle Brugge en Union. De 25-jarige metronoom was in eigen land actief bij Lyon en Orléans. De kans dat hij ook volgend seizoen bij Oostende speelt, is niet bijzonder groot.

De Puis/Verbiest-trofee wordt al enkele jaren door de supporters toegekend. Ditjaar vervolmaken Brecht Capon en Freddie Jäkel de top-3, Tatsuhiro Sakamoto en Theo Ndicka vielen net naast het podium. Eerdere winnaars van de verkiezing zijn onder meer Fernando Canesin, Franck Berrier en Jelle Bataille.

(TVA)