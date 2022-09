Ex-speler Gianni Bruno zadelt Essevee op met rode lantaarn

Essevee staat na de negende speeldag troosteloos laatste. Tegen STVV kwam het al heel vroeg op achterstand door ex-speler Gianni Bruno en Ramirez keek na een kleine twintig minuten tegen een rode kaart aan. 0-3 was de eindstand. Mbaye Leye en zijn troepen moeten tijdens deze interlandbreak herbronnen.

Het was al geleden van de openingsspeeldag dat Essevee eens drie punten kon pakken. Daar moest tegen STVV verandering in komen. Maar de partij begon dramatisch. Nota bene ex-speler Gianni Bruno werkte met een hakje een hoekschop van Christian Brüls binnen. Bossut zag het leer tussen zijn benen verdwijnen. En dat terwijl die corner vermijdbaar was, Ciranni werkte nogal lullig in hoekschop op de voorafgaande fase. Coach Mbaye Leye had nochtans ingegrepen. Jelle Vossen zat op de bank, ook Sangaré en Miroshi keken toe vanaf de zijlijn. Hun vervangers waren Ndour, Ramirez en Tsouka.

De thuisploeg probeerde dan te reageren. Nieuweling Ndour probeerde het in de korte hoek, geen probleem voor Schmidt. Daarna zagen we enkele zware fouten en kwam Essevee beter in de wedstrijd. Er kwam zowaar een grote kans op de gelijkmaker, maar Ciranni besloot te snel en te hoog.

© (Foto BELGA)

En dan schoot Essevee zichzelf in de eigen voet. Ramirez plantte zijn schoen op het scheenbeen van Boya en kreeg rood onder de neus gestopt. Leye kon zijn ogen niet geloven. Zulte Waregem moest meer dan zeventig minuten met tien man verder. Kort erna lieten de Boeren nogmaals de gelijkmaker liggen. Schmidt ging blunderen, maar Fadera kon hem niet verschalken. Met een mannetje minder bleef de thuisploeg dus aanvallen en kansen creëren.

STVV maakte niets klaar. Drambaiev kon het leer stelen aan de achterlijn en toverde een leuke actie uit zijn voeten. De voorzet was niet precies genoeg. Er ging wel dreiging uit van Essevee, maar een doelpunt lukte niet voor de pauze.

Van kwaad naar erger

Na dertien minuten in de tweede helft was de match gespeeld. Ciranni werd tureluurs gedraaid door Koita, Okazaki knikte simpel binnen: 0-2. Dan ging Lopez in de fout in de zestien, penalty. Gianni Bruno knalde zijn tweede treffer van de avond tegen de touwen: 0-3.

Leye greep in met drie wissels. Ciranni, Ndour en Lopez mochten gaan douchen. Derijck, Offor en Miroshi kwamen tussen de krijtlijnen. Een paar minuutjes later volgde een dubbele wissel. Fadera en Rommens werden naar de kant gehaald, Vossen en Vigen waren hun vervangers. Bossut voorkwam nog twee keer de 0-4 met knappe reddingen.

Vijgen na Pasen, want de wedstrijd was al lang in het voordeel van de Kanaries beslecht. De thuisfans achter de goal gingen dan maar dansen, met hun rug naar het spel. Het zegt alles. Mbaye Leye heeft heel wat werk voor de boeg tijdens de interlandbreak. De aanvallende efficiëntie moet dringend omhoog en ook de defensieve stabiliteit op stilstaande fases moet pakken beter. Essevee staat nu alleen troosteloos laatste met vijf schamele punten. Op 1 oktober trekken de Boeren naar Westerlo. Benieuwd of we dan beterschap zien. (JC)