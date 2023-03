Ex-KVK-voorzitter Joseph Allijns voorspelde West-Vlaams debacle in JPL: “Zonder de komst van Storck was de Veekaa zeker gezakt”

In juli zei Joseph Allijns in deze krant dat dit seizoen voor drie West-Vlaamse clubs een overlevingsstrijd zou worden en dat die niet voor iedereen goed zou aflopen. Met het einde in zicht, zette KVK tegen Club een grote stap naar het behoud. Maar Zulte Waregem en KV Oostende staan nog altijd op een degradatieplaats. “Hun ongeluk is dat Storck naar Kortrijk is gekomen”, aldus de ex-KVK-voorzitter.

Het was zaterdagavond te zien op Facebook: onder het motto ‘we zijn gered’ reed zijn jongste zoon na de zege tegen Club naar huis – in Brugge nota bene – met een wapperende KVK-vlag uit het raam. “Mijn zonen zijn dan ook echte diehard-fans van de Veekaa”, zegt Joseph Allijns met een glimlach. “We hebben in zeer zwaar water gezeten. Maar met zes punten en respectievelijk twee en drie zeges meer dan KVO en Zulte Waregem denk ik dat de boot nu wel in de veilige haven geloodst zal worden. Het is verdiend, op basis van de terugronde, want sindsdien hadden we eigenlijk elke wedstrijd kunnen winnen. Vooral de komst van Storck is belangrijk geweest. Hij maakte er een andere ploeg van. Hij nam risico’s door spelers naar de B-kern te sturen, gaf kansen aan jongens als Vandenberghe, De Neve en Messathou en zette er drie op een andere positie. Het ongeluk van Oostende en Zulte Waregem is dat Storck naar Kortrijk is gekomen. Zonder hem waren wij gezakt.”

Is de overlevingsstrijd een budgettaire kwestie?

“Wel, onlangs las ik dat onze CEO, Matthias Leterme, zei dat als we dit seizoen niet zakken het volgend jaar of het jaar erna zal zijn, wat voor een supporter allesbehalve leuk is om te lezen. Maar ik stel toch vast dat het vroegere scoutingsmodel nog altijd kan werken: Kadri en Watanabe zijn kleppers, Sich liet voor zijn zware blessure een interessant potentieel zien, De Neve, Messathou en Wasinski zijn goeie jonge Belgische spelers en Vandenberghe komt uit een lagere reeks. Ze zijn dus nog te vinden en te betalen. Maar je mag je niet laten vangen aan transfers als die van Dessoleil en Lamkel Ze, gasten met een naam die niets bijbrengen. Ik zie ook wat Van Eenoo, aanvoerder van Westerlo, nog presteert, iemand die hier werd afgeserveerd; en dat ook Perdichizzi daar een vaste waarde is. Je hebt kwaliteit nodig, maar voor de rest gaat voetbal over spirit, teamvorming en vechten voor elkaar. Storck heeft dat erin gebracht.”

Leterme zei ook: “Als je tien spelers haalt en er zijn er drie, vier echt gelukt, dan heb je goed gewerkt.” Is dat geen buis?

“Als je er tien haalt, mogen ze natuurlijk niet veel kosten. Veel beter is doelgerichter te werken. De club kan maar overleven als je de miskopen beperkt. In de B-kern zit nu ook nog altijd ene Ocansey. Zulke transfers moet je vermijden. De club moet in binnen- en buitenland blijven zoeken naar jonge spelers en doen wat Jean-Marc De Gryse destijds deed: kijken naar het karakter, de mentaliteit, de ingesteldheid. Voor hem was dat cruciaal. Hij heeft wel duizend keer rondgebeld om te weten: hoe zit die kerel in elkaar? Het DNA van Kortrijk is ervoor vechten, de tegenstander niet laten spelen. De Neve die tegen Club overal tussen zit, daar geniet ik van. Daarvoor spring ik van de bank op.”

Uit de eigen jeugdopleiding komen ze nog altijd niet.

“Neen. Dat is iets waar we niet in slagen. Een performante jeugdwerking uitbouwen, kost meer geld en is niet de prioriteit.”

Voor de komst van Storck tweette je: ‘We zitten al dertien maanden zonder trainer’. Hoezo?

“Omdat er verkeerde trainerskeuzes waren gemaakt. Belhocine haalde vorig seizoen maar zes punten! Dan moet je als club uitkijken naar iets anders. En Custovic is een goeie hulptrainer, maar geen hoofdtrainer. Ik heb daar mailtjes voor naar het bestuur gestuurd, omdat ik vreesde dat het niet meer goed zou komen: Pak toch aub Custovic niet! Er was iemand nodig als Storck, een trainer met uitstraling die structuur brengt.”

De situatie met KVK- eigenaar Vincent Tan is onhoudbaar

Is ook een nieuw stadion noodzakelijk om te overleven?

“Ja, om zo meer inkomsten te kunnen genereren.”

Zulte Waregem heeft een nieuw stadion én een gefortuneerde eigenaar met een hart voor de club, alles waar KVK van droomt, maar toch staat het voorlaatste.

“Als je je in de schulden steekt voor een nieuw stadion gaat het ten koste van het sportieve. En Tony Beeuwsaert heeft misschien wel al miljoenen in de club gepompt, om te overleven, maar zal dat geen jàren meer doen. Hij is geen tycoon die een miljard euro rijk is. Zonder hem was Zulte Waregem al vroeger naar af geweest. Met mannen als Brüls, Vormer, Vossen, Derijck en Bossut hebben ze ook een oude ploeg. Wij staan er beter voor.”

Nog iets gehoord van KVK-eigenaar Vincent Tan intussen?

“Neen. Hij komt niet meer en dat is een onhoudbare situatie: hij toont te weinig liefde voor de club, is er niet bij betrokken en niemand weet wat hij ermee van plan is. Ik hoop dat we in handen komen van een West-Vlaams consortium van een aantal mensen die het goed menen, een visie hebben en over de nodige financiële middelen beschikken.”

Die waren er in 2015 niet, toen de club te koop was voor vijf miljoen. Waarom zouden die er nu wel zijn?

“Ik wéét dat die er nu zijn, maar het probleem is dat de eigenaar onredelijk veel geld vraagt.”

Wat is een redelijke prijs?

“De helft van wat hij nu vraagt. Als hij de prijs onder de tien miljoen laat zakken, ben ik ervan overtuigd dat er mensen uit de regio bereid zullen zijn om de club over te nemen, mensen met misschien ook een businessplan om te investeren in een nieuw stadion.”

Tot slot: volgende week speelt KVK tegen Eupen. Als het wint, kan het KVO en Zulte Waregem in hun overlevingsstrijd een enorme dienst bewijzen.

“Ja, maar het kan ook anders uitdraaien: stel dat we winnen in Cercle en mathematisch gered zijn en daarna door natuurlijke decompressie thuis tegen Eupen verliezen, dan krijg je als club gegarandeerd een hoop miserie op je kop.”

Je bedoelt: insinuaties van omkoping?

“Bijvoorbeeld.”