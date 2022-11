Essevee knokt terug van 2-0-achterstand en pakt punt op Mechelen

Essevee toonde twee gezichten op bezoek bij KV Mechelen. In de eerste helft was Malinwa een klasse beter en stond het 2-0 op voorsprong. De inbreng van Sangaré zorgde voor schwung bij Zulte Waregem. Hij en Vossen zorgden voor twee goals. Sissako keek nog tegen rood aan, maar Essevee hield stand. Elk punt in deze degradatiestrijd is een gewonnen punt.

Het is tegenwoordig echt wel van moeten voor Essevee, wil het weg geraken van die laatste plek. Op bezoek bij KV Mechelen koos coach Mbaye Leye dan maar vol voor de aanval. Middenvelder Vigen zat op de bank, aanvaller Offor nam zijn plaats in. Zijn concullega aan de overkant, Steven Defour, voerde drie wissels door. Peyre, Van Hecke en Malede waren er niet bij. Hun vervangers waren Da Cruz, Verstraete en Bates.

De eerste mogelijkheid was voor de bezoekers. Vossen kon de bal op de volley nemen, Coucke stond pal. KV Mechelen kwam opzetten via Da Cruz en Hairemans. Essevee gaf te veel ruimte weg en kon het evenwicht pas herstellen na een klein kwartier. En net dan slikten de Boeren een doelpunt. Verstraete knalde een hoekschop heerlijk binnen vanop grote afstand: 0-1, weer achtervolgen.

Malinwa bleef dreigend en vooral een kwieke Storm draaide Tambedou helemaal dol. Op het halfuur was er plots een grote kans voor Offor. Maar de boomlange spits aarzelde te lang en speelde ook een vrijstaande Vossen niet aan. Zijn dubbele poging strandde twee keer op Coucke.

Diezelfde Offor kwam nog goed weg ook voor rust, na een wilde tackle, hij keek tegen geel aan. Nog in die eerste helft leek Hairemans de 2-0 te maken, maar Ngoy hinderde Bostyn. Het doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Twee minuutjes later was het wel bingo. Miroshi werkte heel ongelukkig – het zit echt wel niet mee – een voorzet in eigen doel.

Ommekeer

Leye greep in en liet Offor in de kleedkamer. Sangaré was zijn vervanger. We kregen hetzelfde spelbeeld als in de eerste periode. Da Cruz en Storm zorgden voor paniek, Bostyn en Miroshi konden gepast ingrijpen.

Tot Essevee plots weer uit het niets tot leven kwam. Fadera kon terugleggen op Sangaré en hij legde het leer mooi weg. Even was er verwarring omdat de VAR dacht dat Fadera uit buitenspel vertrok, maar even later telde het doelpunt toch. Op hoekschop kopte Sissako dan nipt over. Essevee kreeg dan de kans om helemaal weer in de match te komen. Het leer belandde op hoekschop tegen de hand van Verstraete, Vossen zette de elfmeter feilloos om. 2-2 en alles te herdoen.

Vossen kon dan nog eens koppen en Malede kon trappen richting Bostyn. Essevee zat beter in de match. En dan ging het licht uit bij Sissako, die te wild ging glijden. Maar de Fransman had al een geel karton achter zijn naam staan. De bezoekers moesten het dus het laatste kwartier met tien zien te doen. Met nog twaalf minuten op de klok kreeg Fadera een dot van een kans. Eerst maaide hij naast het leer, en dan klopte hij Coucke, maar Van Hoorenbeeck veegde de inzet van de lijn.

Leye koos dan eieren voor zijn geld en haalde Vossen en Fadera naar de kant. Hij ging defensiever spelen met Vigen en Drambaiev. Mechelen ontwikkelde druk, Essevee onderging en hield stand. Walsh en Soelle Soelle lieten de winning goal nog liggen. Volgende week ontvangt Essevee Eupen, een ware kelderkraker voor de WK-break. (Jochen Coorevits)

Doelpunten: 16’ Verstraete 1-0, 41’ Miroshi (owngoal) 2-0, 54’ Sangaré 2-1, 62’ Vossen (pen.) 2-2

Gele kaarten: 36’ Offor, 44’ Sissako, 66’ Rommens, 75’ Sissako, 80’ Van Hecke

Rode kaarten: 75’ Sissako (2x geel)

KV Mechelen: Coucke, Walsh, Bates, Van Hoorenbeeck, Bolingoli, Verstraete, Da Cruz (63’ Van Hecke), Schoofs, Hairemans (82’ Soelle Soelle), Ngoy, Storm (63’ Malede)

Zulte Waregem: Bostyn, Ciranni, Tambedou, Willen, Miroshi, Rommens, Sissako, Offor (46’ Sangaré), Vossen (81’ Vigen), Gano (90’ Ndour), Fadera (81’ Drambaiev)