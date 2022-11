Essevee blijft in extra tijd met 5-5 verweesd achter na kelderkraker tegen Eupen

Dé kelderkraker moest gewonnen worden, zoveel was duidelijk. Essevee begon ontstellend zwak en stond snel 0-2 op achterstand. De Boeren knokten terug en leken ook te gaan winnen. Net voor affluiten stond het 5-4, maar dan liet Bostyn een bal glippen en werd het toch nog 5-5.

Mbaye Leye was voor de aftrap héél duidelijk: “Als je in eigen huis tegen een directe concurrent speelt, dan denk je aan niets anders dan winnen.” Hij stelde dan ook zijn beste elf op. Rommens, Vossen, Fadera en Gano stonden weer aan de aftrap. Zij kregen nog rust tijdens het bekerduel. De Panda’s stelden in die Beker van België een B-elftal op, nu stonden de vertrouwde namen aan de aftrap.

Eupen begon het best aan de partij. Op een snelle counter was het meteen bingo. N’Dri liep Willen eraf en schoof de 0-1 binnen. Essevee reageerde via een kopbal van Gano, maar zijn inzet kon Moser niet bedreigen omdat de kracht ontbrak. We waren nog geen twintig minuten ver en het stond al 0-2. Charles-Cook mocht veel te gemakkelijk indribbelen en trapte in de verste hoek binnen. De Boeren moesten echt wel uit een ander vaatje gaan tappen. Gano kon koppen, maar het was wel weer Eupen dat de kans kreeg op de 0-3. Van Genechten geraakte niet voorbij Bostyn. Nuhu liet dan opnieuw de kans liggen om de wedstrijd dood te maken.

Net voor rust kon Gano toch nog wat leven pompen in de partij. Hij knikte de 1-2 tegen de touwen. De vreugde was van korte duur. Essevee stond erbij en keek ernaar. Heel stuntelig slikten de Boeren opnieuw een treffer. Nuhu zorgde voor de 1-3. Nog voor de pauze ging Rommens over het been van Peeters. Strafschop, na getaffel van de VAR. Gano zette de elfmeter om: 2-3 en ademruimte voor Zulte Waregem.

Drie wissels bij Essevee

En dan gebeurde opnieuw wat niet mocht gebeuren voor Essevee. Peeters, nota bene ex-speler van de Boeren, zijn hoekshop was goed aangesneden. Lambert kopte binnen: 2-4. Coach Mbaye Leye ging dan wisselen. Drambaiev, Hallaert en Braem kwamen Miroshi, Vigen en Sangaré aflossen. Fadera stond dan oog in oog met Moser, maar stootte op de doelman.

Essevee probeerde wel. Gano zette opnieuw de doelman van Eupen aan het werk en dat leverde een hoekschop op. Willen en Braem verlengden een hoekschop in doel. We hadden opnieuw een wedstrijd: 3-4.

Niemand gaf er nog een cent voor, maar in vijf minuten draaide Essevee de rollen om. Offor profiteerde van een blunder van Moser. En Fadera knalde doodleuk de 5-4 keihard in de winkelhaak. Voor hartpatiënten kan deze wedstrijd niet gezond geweest zijn. Zulte Waregem leek met een prima gevoel de WK-break in te duiken. Tot Bostyn in de extra tijd een bal liet glippen. Soumano bedankte en tikte de 5-5 tegen de touwen. We kunnen ons voorstellen dat Leye en co toch een zuur gevoel overhouden aan deze wedstrijd. Tijd voor een nieuwe voorbereiding op het vervolg van het seizoen. In het kerstweekend trekt Essevee naar STVV en daar probeert het Operatie-redding verder te zetten. (JC)