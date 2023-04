Erevoorzitter René Menu (KV Oostende): “We moeten dringend de financiële situatie opvolgen”

René Menu, erevoorzitter van KV Oostende, straalt meestal een wijs soort rust uit, maar hij haalde dit weekeinde toch harder dan gebruikelijk uit naar het beleid van de kustploeg.

Ruim veertig jaar na de fusie tussen VG Oostende en AS Oostende tot KV Oostende kwamen dit weekeinde in het business-gebouw van de Diaz Arena een honderdtal ASO-sympathisanten samen. Tot dat gezelschap behoorden 25 gewezen spelers van de club. Ook gewezen bestuursleden als Eddy Vergeylen, Chris Roels en André Cattellion tekenden present. “ASO Memories” heet hun jaarlijks samenzijn dat aan een achtste editie toe was. KVO-ambassadeur Martin Heylen vertelde over zijn liefde voor Oostende en over KVO.

Maar de woorden van René Menu, gewezen voorzitter van AS Oostende en vandaag erevoorzitter van KV Oostende, bleven minstens zo lang hangen. Meestal is Menu heel joviaal en sympathiek. “Innerlijk ben ik woest over de huidige toestand bij KVO”, verklapte René Menu die “de erbarmelijke financiële en sportieve situatie van KV Oostende” beklemtoonde.

Dringend

“Maandag is het 1 mei, het Feest van de Arbeid. Ik dring erop aan dringend te arbeiden. Dringend moet KV Oostende een nieuwe CEO, een nieuwe trainer, een nieuwe sportieve staf en spelers aanwerven. Ook moet iemand dringend de nieuwe financiële situatie opvolgen, met het oog op de voorwaarden, die de licentiecommissie gesteld heeft. Wij moeten de opgelegde verplichtingen respecteren. Alleen Genk, Gent, Club Brugge en Charleroi bekwamen een licentie zonder voorbehoud.”

René Menu pleit eveneens voor “een Oostendse saus” bij KV Oostende. “Met alle respect voor de Amerikaanse en Chinese eigenaars merk ik toch op dat de Oostendenaars zich niet meer betrokken voelen bij KV Oostende. Dat merk ik ook in mijn contacten met de supportersfederatie. We zijn het ook eens dat het ontslag van trainer Yves Vanderhaeghe een blunder was.”

(P.R.)