Er is nog meer moois op komst bij Club NXT: wie worden na Jorne Spileers de volgende toppers?

Eerst was er Charles De Ketelaere natuurlijk. Eigen talent buiten categorie. Dit seizoen volgden Sylla, Nusa, Sandra, Audoor… En Jorne Spileers (18) natuurlijk, vorige zondag plots vanuit Club NXT weer in de basis, de centrale verdediger had in oktober al even mogen proeven van de eerste ploeg. Er schuilt blijkbaar véél moois bij de jeugd van Club, eigen producten én uit verre streken. Wie is na Spileers de volgende bij NXT?

Jorne Spileers had al in oktober mogen debuteren onder Carl Hoefkens, kreeg daarna van Scott Parker geen enkele kans maar stond vorige zondag onder de nieuwe coach Rik De Mil (niet langer ad interim intussen) door de schorsing van Brandon Mechele opnieuw in de basis. Dat is geen toeval: Hoefkens en De Mil kènnen de rijkdom van de aanstormende jeugd van Club.

De Ronsenaar Spileers voetbalt al van zijn negende bij Club, tekende er op zijn 15de zijn eerste contract grappig berichtje van een zekere vriendin die Anja heet: Proficiat, je kan het blijkbaar even goed uitleggen met je voeten als met je mond. Even volgde nog een terugval (U18), maar vorige zomer verlengde hij al tot 2025 en in oktober vierde hij zijn debuut tegen Mechelen (3-0-zege). Pour la petite histoire: de Ronsenaar, nog 17 toen, was in Westkapelle geraakt na bijna 2,5 uren treinen. Daarna verloor Club thuis tegen Westerlo (0-2) en verdween Spileers weer naar Club NXT. Tegen Lierse volgde op 1 februari zijn eerste profgoal en zondag was hij dus écht terug. De commentaren achteraf: Volwassen wedstrijd. Verdedigde secuur. Sterk in de duels en in de anticipatie. Liet zien waarom hij het vertrouwen kreeg van zijn coach. Meer van dat.

Met dat laatste werd bedoeld dat hij tegen KVK dit weekend opnieuw in de ploeg wordt verwacht. En onder volwassen mag je concluderen: een afgewerkt product uit Club NXT! Maar zo melden er zich nog, uit alle windstreken zelfs. De helft van de basiself uit de eigen jeugd, ooit de ambitie voor 2024 van het duo Hoefkens-De Mil, is overdreven, maar na Spileers meldt zich alvast dit kwartet.

Joel Ordóñez (18). © VIRGINIE LEFOUR BELGA

Centrale verdediger Joel Ordóñez (18): de duurste is stilaan klaar

De 18-jarige centrale verdediger is de duurste speler bij Club NXT. Begin augustus legde Club een bedrag van bijna vier miljoen euro op tafel voor de Ecuadoriaan. Ordóñez kwam op de Brugse radar tijdens de Copa Libertadores voor -20 jarigen. De concurrentie was niet min, ook Europese topclubs zoals Ajax, PSV, Benfica en AC Milan toonden interesse in Ordóñez. Gezien de hoge transfersom was het enigszins een verrassing dat hij bij Club NXT werd gestald. Daar kreeg hij de tijd om te wennen aan het Belgische niveau en zich aan te passen aan Europa, hij had nooit eerder buiten Ecuador gespeeld. Die aanpassing verloopt vlekkeloos en Ordóñez is een certitude achterin. De verdediger beschikt over voldoende lengte en is niet te beroerd om op tijd en stond een kruispass te lanceren. Ondanks de defensieve perikelen bij het eerste elftal werd hij nog niet doorgeschoven, maar als hij de lijn van zijn prestaties kan doortrekken, wordt dat slechts een kwestie van tijd.

Shion Homma (22). © JILL DELSAUX BELGA

Winger Shion Homma (22): Club kan nog wat doelgerichtheid gebruiken

De Japanner is ook nieuw in onze competitie. Tijdens de zomermercato betaalde Club iets meer dan één miljoen euro aan Albirex Niigata, een ploeg die uitkomt in de Japanse tweede divisie. Homma beschikt op zijn 22ste over een pak ervaring. Hij speelde al meer dan 120 wedstrijden in de J2 League, samen goed voor 20 goals én assists. De vleugelspeler heeft zijn gestalte tegen maar is erg wendbaar. Hij maakt graag de actie en deinst er niet voor terug om één of meerdere verdedigers uit te schakelen, maar is ook nooit te beroerd om zijn defensieve taken uit te voeren. Zijn doelgerichtheid is zijn sterkste wapen.

Romeo Vermant (19). © VIRGINIE LEFOUR BELGA

Aanvaller Romeo Vermant (19): niet langer de zoon van

De 19-jarige aanvaller werd geboren in het Duitse Gelsenkirchen. Dat is geen toeval, papa Sven voetbalde toen namelijk voor Schalke 04. Grote voetsporen om te vullen dus. Sven Vermant behaalde 18 caps voor de Rode Duivels en speelde meer dan 400 wedstrijden voor het eerste elftal van Club Brugge. Romeo heeft dus nog een hele weg af te leggen maar de voortekenen zijn gunstig. Inmiddels is hij al aan zijn derde seizoen bij Club NXT bezig. Hij was er dus ook al bij tijdens de eerste passage in 1B. Tegen Deinze scoorde hij toen op 17-jarige leeftijd zijn eerste treffer in 1B. Ook dit seizoen is Vermant trefzeker, met acht stuks is hij topscorer voor Club NXT. Eind februari maakte hij een fenomenale omhaal tegen SK Beveren die de wereld rondging.

Chemsdine Talbi (17). © FILIP LANSZWEERT BELGA

Winger Chemsdine Talbi (17): de opvolger van Lang?

De 17-jarige flankspeler met zijn kenmerkende krulletjes werd op zijn tiende weggeplukt uit de jeugdopleiding van Tubeke. In 1B is hij aan een serieuze opmars bezig waardoor hij ondertussen al in de gaten wordt gehouden door verschillende Europese teams. Zowel Lille, RB Leipzig, Ajax, Monaco en nog heel wat teams hebben hem op hun radar. Eind vorige maand werd Talbi al gepromoveerd naar de A-kern, waar hij onmiddellijk hartelijk begroet werd door Noa Lang. De gelijkenissen tussen beiden zijn dan ook treffend. Snelle voetjes, technisch onderlegd en Talbi bewees ook al over een prima vista te beschikken. Hoewel hij een van de jongste spelers is bij NXT, is hij nu al niet meer uit het elftal weg te denken. Hij maakt inmiddels ook deel uit van de nationale U18 onder de hoede van Wesley Sonck. (Frank Buyse en John Taillieu)