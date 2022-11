Er blijven lichtpuntjes voor Essevee, dat nipt slaagt op herfstrapport

50%, met de hakken over de sloot. Essevee bezat lang de rode lantaarn na een zéér zwakke reeks. Tonnen inzet en de terugkeer van verloren zoon Zinho Gano hielden de Boeren in leven. De situatie is niet uitzichtloos, de redding kan zéker nog. Alleen zal er kwaliteit moeten bijkomen, dat is een understatement. Ook clubicoon Mbaye Leye kan niet toveren, maar hij doet er wel álles aan en blijft erin geloven.

Het rapport: 50/100

De transfers: 8/20

Maar liefst dertien (!) inkomende transfers deed Zulte Waregem afgelopen zomer. Bouw daar maar eens een team mee. Dat was de opdracht voor nieuwbakken coach Mbaye Leye. Het clubicoon deed zijn uiterste best. Jongens als Tambedou en Rommens zijn voltreffers. Miroshi geniet nog het voordeel van de twijfel. Voor het overige zien we spelers als Offor, Sangaré en Drambaiev met veel potentieel. Maar ze slagen er niet in om een constante in hun spel te leggen. Braem was dan een gokje, opgevist uit de lagere reeksen, en is handig om te laten invallen met zijn torinstinct. Ndour, Ramirez, Lopez, Tsouka, Palumets en Diop brachten tot dusver te weinig. Van die eerste vier hadden we overigens veel méér verwacht. Komt dat nog?

Ook scorend vermogen was een probleem. De beste inkomende transfer had Essevee eigenlijk al in zijn rangen. Zinho Gano was disciplinair geschorst en na excuses van zijn kant werd hij weer opgevist. Zijn statistieken zijn indrukwekkend. Vier goals en twee assists in zes competitiewedstrijden.

De resultaten: 8/20

De naakte cijfers zeggen veel: 13 op 51 uit zeventien partijen. Drie keer winst, vier keer gelijk en tien keer verlies. Had er meer ingezeten? Volmondig ja. Denk maar aan die laatste partij net voor het ingaan van de WK-break. Onbegrijpelijk dat Essevee die 5-4 nog uit handen gaf en 5-5 gelijkspeelde tegen rechtstreeks concurrent Eupen. De wereld had er helemaal anders uitgezien en de Boeren zouden eindelijk weggeweest zijn uit die degradatiezone.

Het moet natuurlijk ook gezegd worden dat Essevee prima startte, met meteen winst tegen Seraing en puike prestaties tegen topploegen als Antwerp en Club Brugge. Daarna volgde een trieste periode met 1 op 24. Het was meer dan ooit van moeten op het veld van aartsrivaal en buur KV Kortrijk. Die match werd gewonnen, mede door de terugkeer van verloren zoon Zinho Gano. Thuis tegen Anderlecht werd die lijn doorgetrokken met winst. In het o zo belangrijke duel tegen KV Oostende moest Essevee dan weer het onderspit delven.

Het spel: 8/20

In het begin van het seizoen was er gewaagd – maar succesvol – samenspel. We zagen toen bij vlagen echt goed combinatievoetbal. Maar na drie matchen ging het niveau omlaag. Plots werd er getwijfeld aan de bal. Het grootste probleem ligt volgens ons aan de balvastheid op het middenveld. Als Sissako niet 100% is, is er een groot probleem. Een jongen als Vigen toont bergen inzet, maar daar blijft het dan ook bij.

Wat ook opvalt: Essevee komt nogal vaak op achterstand. Dat is ook niet moeilijk als je met veertig tegengoals de slechtste verdediging hebt in de Jupiler Pro League. Achterin wordt er soms op los geblunderd. Maar wat wil je, als je het moet doen met twee 19-jarigen die het centrum van de defensie bevolken. Los daarvan zet Essevee tonnen inzet tegenover het gebrek aan kwaliteit. Tegen Club Brugge kwam het terug van een 1-0-achterstand, net als tegen broertje Cercle Brugge. In de derby tegen KVK werd met 1-3 gewonnen na – jawel – een achterstand. Dat was ook het geval tegen Anderlecht, terugkomen na een 1-2 en winnen. Op KV Mechelen had Essevee niets in de pap te brokken en stond het 2-0 bij de rust, eindstand 2-2. Zelfde verhaal tegen Eupen, van 0-2 en 2-4, naar 5-4 om 5-5 gelijk te spelen. Een staaltje mentale weerbaarheid.

De trainer: 14/20

Mbaye Leye probeert álles. Dat pleit in zijn voordeel. Maar liefst 26 (!) verschillende spelers stuurde de Senegalees al de weide in. Soms speelt hij met vier verdedigers, soms met drie centrale pionnen en twee wingbacks. Op KV Mechelen deed Leye het dan weer met vier (!) aanvallers. Vossen, Gano, Fadera én Offor kwamen aan de aftrap.

Het clubicoon durft ook alles of niets spelen. Staan we achter? Dan gooi ik er nog een extra aanvaller bij, of we nu met één goal of meer verliezen, maakt niet. Zo moet het ongeveer in het hoofd van Leye gaan, vermoeden we.

Ook belangrijk: de groep staat achter Mbaye Leye. Waaruit we dat afleiden? De elf die tussen de krijtlijnen staan, zijn geen los zand. Maar ze strijden voor elkaar en knokken voor elke morzel grond tot de laatste minuut. Toch knap dat je dat kan verwezenlijken als coach als het al een heel seizoen echt lastig is met mindere resultaten.

Het bestuur: 12/20

Het trainerskerkhof van dit seizoen is al onnoemelijk groot. Van plaats elf tot achttien in het klassement wisselden al alle clubs van coach, op Zulte Waregem na. Het bestuur behoudt het vertrouwen in Mbaye Leye. Hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert is ook niet de man van de grove veranderingen of overhaaste beslissingen. Anderzijds moeten we stellen dat Essevee gebonden is aan zijn financiële beperkingen. Grote namen halen, is niet mogelijk. Dus moesten de Boeren op zoek naar jonge talenten vol potentieel. Dat is een gewaagde zet, maar veel andere opties waren er niet. Dompé móést wel verkocht worden om wat geld in het laatje te brengen.

Gelukkig konden de brokken gelijmd worden met Zinho Gano, want zijn scorend vermogen was tot dusver al van kapitaal belang om Essevee onder de levenden te houden. Het boerenverstand heeft gezegevierd.

Wat moet veranderen en wat moet beter?

Dat antwoord is zo klaar als een klontje. De resultaten moeten beter. “We hebben een reeksje nodig”, hoorden we meerdere spelers al zeggen. Sinds speeldag vijf kampeert Essevee in de degradatiezone. Het zou weleens deugd kunnen doen om daar even uit te geraken. Al is die zestiende stek ook al hoopgevend, met Kortrijk en Seraing die nog lager staan.

Daarnaast moet de kwaliteit omhoog. Een balvaste middenvelder zou volgens onze bescheiden mening al veel kunnen oplossen. Daardoor wordt de aanhoudende druk op de verdediging wat weggenomen en zou er meer balans zijn in het team. Een gevolg daarvan zou kunnen zijn dat creatieve jongens als Sangaré en Fadera openbloeien.

Met de kwaliteit die nu aanwezig is, moet iedereen 200% zijn en – we zijn er weer mee – tonnen inzet tonen om dat gebrek aan kunnen te verdoezelen.