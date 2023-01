En wat wil jij van de Gouden Schoen? West-Vlaamse 1A-keepers over de talenten van Simon Mignolet

Voor het eerst sinds 1989 slaagde een doelman erin om de Gouden Schoen te winnen. Simon Mignolet haalde het met de recordvoorsprong van 451 punten op zijn ploegmaat Casper Nielsen en Mike Trésor van Genk. Oververdiend, vinden zijn West-Vlaamse collega’s van Cercle Brugge, Zulte Waregem, KV Kortrijk en KV Oostende, Big Si is de beste van allemaal. En de compleetste. Wíj lieten hen kiezen tussen zijn technische, tactische, fysieke, mentale en leidinggevende sterktes: welke kwaliteit zouden ze het liefst ruilen met de Gouden Schoen?

Radoslaw Majecki (Cercle Brugge): “Doe mij maar zijn ervaring”

Radoslaw Majecki © DAVID PINTENS BELGA

“Ik zou niet meteen een van die vijf kwaliteiten kiezen. Ik zou eerder opteren voor zijn ervaring. En dan vooral zijn ervaring die hij opdeed bij Liverpool in de Premier League en in de Champions League. Voor keepers is de Engelse competitie namelijk allesbehalve een gemakkelijke competitie. Er wordt van overal naar doel geschoten en wanneer het kan, proberen ze bij voorzetten zelfs de doelman te blokkeren. Die ervaring heb ik bijvoorbeeld nog niet.”

“Simon heeft daarnaast een heel sterke persoonlijkheid en straalt echt iets uit wanneer hij in doel staat. Dat merk je bijvoorbeeld ook aan hoe hij communiceert met zijn ploegmaats. Je ziet dat zijn verdedigers vertrouwen in hem hebben. Ook over zijn voetenspel bestaat trouwens geen twijfel, want ook dat beheerst hij perfect. Daarnaast leest hij het spel ook gewoon goed waardoor zijn positionering in doel altijd top is.”

“Of keepers beter worden met de jaren? Als ik naar mezelf kijk, moeten we nog tien jaar wachten om dat te weten te komen. (lacht) Maar in het geval van Simon: zowel dit seizoen als vorig seizoen behoorde hij tot de betere spelers in België. Hij is nu 34, maar dat wil niet zeggen dat hij niet nog beter kan worden. Kijk naar Gianluigi Buffon! Hij is 44 en kan het nog steeds. Als Simon gespaard blijft van blessures, kan hij ook de volgende jaren nog van zich doen spreken.”

Tom Vandenberghe (KV Kortrijk): “Doe mij maar zijn mentale sterkte”

Tom Vandenberghe © DAVID CATRY BELGA

“Ik zou van elk aspect wel iets willen. (lacht) Hij kan namelijk echt alles. Simon is een complete doelman. Het feit dat hij het tot bij Liverpool heeft geschopt, zegt in dat opzicht eigenlijk al genoeg. Maar als ik echt één kwaliteit zou moeten kiezen, doe mij dan maar zijn mentale sterkte en weerbaarheid. Daar zou ik al heel tevreden mee zijn!”

“Hoe hij terugkeert na een tegenslag en zich boven de kritiek kan zetten, vind ik immers heel straf. Ik herinner me nog dat hij vorig seizoen in de reguliere competitie enkele foutjes maakte en toen redelijk wat kritiek kreeg. Sommige supporters trokken hem zelfs in twijfel en riepen dat Club hem maar eens moest vervangen. Wat een bullshit. De manier waarop hij zich daar tijdens de play-offs evenwel van herstelde en zijn criticasters met de ene knappe prestatie na de andere lik op stuk gaf, vond ik bewonderenswaardig. Hij speelde toen op een gigantisch hoog niveau en bezorgde Club Brugge toen zowat op zijn eentje de titel.”

“Die prestaties sprongen er voor mij uit en getuigden naar mijn gevoel echt van een enorme mentale weerbaarheid. Niet onbelangrijk voor een doelman, want je wéét dat je weleens een fout zal maken en dat die dan meestal fataal is. Maar Simon kan dat ogenschijnlijk moeiteloos van zich afzetten en dat is toch een grote kwaliteit. Net door die play-offs zie ik trouwens niet in wie de Gouden Schoen anders had moeten winnen. Mignolet verdiende het, niemand anders.”

Sammy Bossut (Zulte Waregem): “Doe mij maar zijn zelfvertrouwen”

Sammy Bossut © KURT DESPLENTER BELGA

“Welke kwaliteit ik van Simon zou willen overnemen? Geen enkele, ik ben content met wat ik heb. (lacht) Nee, doe mij maar zijn rustigheid en zelfvertrouwen. Ik ben zelf ook wel zelfzeker, maar hij is echt wel een koele kikker in doel. Ook zijn kwaliteiten in één-tegen-één-situaties zijn top. Simon maakt zijn beslissingen in een fractie van een seconde en meestal zijn die beslissingen dan ook nog eens de juiste. Hoe hij zijn blok kan zetten, met de typische knie naar binnen, op schoten van korte afstand, is ook sterk. Eigenlijk heeft hij gewoonweg het totaalpakket.”

“Ik vind het dan ook meer dan terecht dat Simon de Gouden Schoen heeft gewonnen. Het verbaast me zelfs een beetje dat het zo lang geduurd heeft, want hij kon hem naar mijn gevoel ook al eerder gewonnen hebben. Alleen is het voor keepers nu eenmaal zoveel moeilijker om de Gouden Schoen te winnen. Deze keer konden ze evenwel echt niet om hem heen. Hij speelt al jaren op topniveau en was ook vorig jaar opnieuw erg beslissend voor Club. Zowel in de competitie als Europees. Simon is een doelman die punten pakt voor een ploeg. Bij een topploeg moet je als keeper vaak maar één of twee ballen pakken, maar dat doet hij dan ook. Dat maakt hem zo belangrijk voor Club.”

“Simon bewijst voor mij ook dat leeftijd maar een getal is. Hij is al 34, maar hij staat er wel nog steeds. Simon heeft talent, verzorgt zich goed en al die ervaring die hij de afgelopen jaren zowel in België als in het buitenland opgebouwd heeft, maakt van hem nog steeds een topkeeper.”

Dillon Phillips (KV Oostende): “Doe mij maar zijn techniek”

Dillon Phillips © KURT DESPLENTER BELGA

“Ik zou voor de techniek van Mignolet kiezen. En dan vooral hoe hij die aanwendt om ondanks zijn lichaamsbouw, postuur en lengte toch zo mobiel te zijn in doel. Niet dat lengte een voorwaarde is om een goede doelman te zijn – de wereld heeft al genoeg toppers in de goal gehad die niet zo groot zijn – maar de manier waarop Mignolet die lengte gebruikt om klassereddingen te verrichten, is knap.”

“Mignolet is ook iemand die telkens terugknokt na een mindere periode. Tijdens zijn periode bij Sunderland en Liverpool heb ik hem nog zien spelen en uit die periode herinner ik me ronduit fantastische momenten, maar evengoed enkele mindere periodes. Maar wat er ook gebeurde, hij knokte zich altijd terug. Dat toont wat voor een topkeeper hij is. Ondanks de foutjes die hij af en toe maakt, toont hij dat hij een uitstekende doelman is.”

“Daarnaast kan hij ook perfect overweg met de druk die op zijn schouders rust. De positie van doelman is de belangrijkste positie op het veld, want als laatste defensieve linie heb je een grote verantwoordelijkheid. Maar dat trekt Mignolet zich niet aan. Hij blijft ondanks alles op een hoog niveau acteren.”

“Of hij de Gouden Schoen verdient? Ik heb niet al zijn wedstrijden van vorig najaar gezien, maar het hoeft geen betoog dat Mignolet zijn klasse de laatste maanden meer dan eens getoond heeft.”