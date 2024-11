Eloy Room is nieuwe doelman bij Cercle: “Bekermatch was voor mij goede start”

Twee maanden na zijn vertrek bij het Nederlandse Vitesse vond doelman Eloy Room een nieuwe stek onder de lat bij Cercle Brugge. Vorige week donderdag maakte de 35-jarige Nederlander zijn debuut in de bekerwedstrijd tegen Olympic Charleroi, zijn eerste officiële wedstrijd in ons land.

Eloy Room, binnengehaald omdat Warleson tot eind dit kalenderjaar uitviel met een knieblessure, doet zijn verhaal. “Bij mijn terugkeer in Nederland vorige maand, na een dubbele interland met Curaçao tegen Grenada, kreeg ik een aantal berichten van mijn zaakwaarnemer. Vanaf dan is het snel gegaan. Cercle wou mij graag hebben. Ik voelde er mij meteen goed bij en stond ervoor open. Ik ben iemand die keuzes maakt op het gevoel, en ook dat zat goed.”

Je bent gemotiveerd om bij Cercle je stempel te drukken?

“Ik ben gehaald om druk op de andere keepers te zetten, te concurreren en zoveel mogelijk te spelen. Ik heb een ruime ervaring en heb in veel landen gespeeld. Hopelijk kan ik deze jonge groep iets bijbrengen. Er was in het begin wel wat aanpassing nodig. De bekermatch vorige donderdag was alvast een goede start.”

Bij het Nederlandse Vitesse maakte je destijds je debuut als profvoetballer. Hoe blik je daarop terug?

“Ik speelde er mijn meeste wedstrijden. Die club blijft speciaal voor mij. Vorig jaar ben ik ook voor hen uit de Verenigde Staten teruggekomen. Al werd het een moeilijk seizoen. Vitesse heeft het zwaar nu, ook financieel. Het is pijnlijk om te zien. Maar voor mijn carrière is Cercle nu een mooie stap.”

Vorige zomer heb je zelf je contract met Vitesse beëindigd. Waarom?

“De club zat in financiële nood. Ik wist dat ik een van de grootverdieners was. In onderling overleg werd mijn contract ontbonden, zodat Vitesse meer adem kreeg en er nieuwe spelers bij kon halen. Ik wist dat ik hen op die manier kon helpen. Het was wel moeilijk voor mezelf, want ik was plots transfervrij. Om fit te blijven bleef ik wel met Vitesse voort trainen en ik speelde wedstrijden met de nationale ploeg van Curaçao. Ik was klaar voor een nieuwe uitdaging en toen kwam Cercle.”

Voordien kwam je in de VS uit voor Columbus Crew uit Ohio. Hoe verging het je daar?

“MLS is een heel mooie competitie die alsmaar groter en sterker wordt, nu Messi er is. Ik heb daar bijna vijf jaar verbleven, met in mijn tweede seizoen een kampioenschap. Stiekem was het in de zomer mijn doel om naar Amerika terug te keren. Ik had er al wat contacten gelegd. Het nieuwe seizoen start echter in januari. Die overbrugging vanaf de voorbereiding tot dan leek mij iets te lang.”

Je hebt de dubbele nationaliteit en koos finaal voor Curaçao. Vanwaar die keuze?

“Ik heb veel nationale jeugdreeksen in Nederland doorlopen en ook nog voor de U21 gespeeld. Nadien maakte ik de switch naar Curaçao. Sindsdien heb ik bijna 60 interlands en mooie tornooien gespeeld. We strijden nu nog volop mee in de Nations League en de WK-kwalificatie. Beide zouden mooi zijn voor mijn carrière.”

Met Curaçao kon je een shirt van Messi bemachtigen.

“Het was de wedstrijd waarin hij zijn honderdste goal voor Argentinië kon maken. Het shirt is iets wat ik koester. Ik moet er eens werk van maken om het mooi in te lijsten en een speciaal plekje te geven.”

Tot slot, wat voor een doelman ben jij precies?

“Ik ben een voetballende keeper, van een Nederlandse school. Ik ben iemand die graag ver voor zijn goal staat om de verdediging te ondersteunen. Een doelman met goede reflexen die de ploeg wil coachen, voornamelijk bij Cercle omdat het een jonge groep is. Keepertrainer Stefan Toonen kende ik niet persoonlijk. In mijn twee jaar bij PSV weet ik wel dat hij er in de academie actief was. Ik heb hem wel eens tegen het lijf gelopen. Hetzelfde met Maxime Delanghe. Hij was toen bij de jeugd van PSV actief. Hij trainde wel eens met het eerste elftal mee. Zo zie je maar…” (ACR)