Eerste profcontract voor Dré Callens

Cercle Brugge blijft inzetten op de ontwikkeling van jeugdspelers en gaf daarom onlangs drie talentvolle jongeren een verbintenis. Dré Callens uit Waregem ondertekende zijn eerste profcontract. “Fijn dat Cercle op die manier het vertrouwen in mij schenkt.”

Jonas Lietaert (19) uit Drongen en de Brugse doelman Bas Langenbick (20) zagen hun verbintenis bij Cercle verlengd. Dré Callens werd beloond met een profcontract tot juni 2025, met optie op een bijkomend seizoen. Op 30 januari wordt hij 19 jaar. Na een deel van zijn jeugdopleiding te hebben gehad bij Zulte Waregem trok hij naar Wielsbeke en erna naar Cercle. “De provinciale detectie speelde een wedstrijd tegen Club Brugge. Ik werd gescout en kon bij de U15 van Cercle aan de slag. Sindsdien ben ik bij groen-zwart”, vertelt Callens die dit seizoen uitkomt voor Jong Cercle. Hij speelt er voornamelijk als schaduwspits of op de flanken. Al gaat zijn voorkeur naar rechtsvoor. Hij zorgde dit seizoen als een rechtsvoetige voor enkele assists en een doelpunt. “Ik ben vooral een harde werker, probeer altijd het beste in mezelf boven te halen en het team zoveel mogelijk te helpen.”

Callens combineert voetbal met studies in Torhout, zijn eerste jaar LO en Bewegingsrecreatie. Hij traint dit seizoen bijna dagelijks met de A-kern en zag zijn progressie beloond met een eerste selectie voor de thuiswedstrijd tegen Anderlecht, begin november vorig jaar. “Ik vond dit wel speciaal, die sfeer tijdens de opwarming onder de aandacht van heel wat supporters. Toch iets anders dan dat je in de tribune zit”, vindt Callens.

Hard werken

Jong Cercle is nu halfweg de competitie, staat tiende met 24 punten en speelt zondag 7 januari een thuiswedstrijd in Oostkamp tegen KSV Oudenaarde. “We hebben een zeer jonge ploeg. Voor de reeks waarin we spelen doen we het goed”, vindt Callens. “Alle ploegen staan kort op elkaar. Als we hard blijven werken en presteren kunnen we op het einde een mooie plaats in de rangschikking beogen.” (ACR)