Eén uitblinker bij zwalpend Club Brugge

Een ondermaats Club Brugge ging verrassend onderuit op Eupen, dat resulteert ook in ondermaatse rapportcijfers.

Alweer twee goals binnen maar daar kon zelfs Mignolet niets tegen beginnen, hield Brugge in de wedstrijd met meerdere reddingen. Tweede week op rij beste man op het veld.

Stanley Nsoki: 4

Stond nog te slapen bij de aftrap waardoor Club Brugge al binnen de minuut op een achterstand stond, veel te nonchalant.

Jack Hendry: 6

Na twee wedstrijden in de tribunes verrassend in de basis gedropt. Hield zich defensief recht in een zwalpende verdediging en gaf de assist bij de gelijkmaker.

Clinton Mata: 5

Meestal een van de sterkhouders maar op Eupen ging hij mee ten onder in de defensieve malaise, niet van zijn gewoonte.

Eder Balanta: 5

Liep mee achter de feiten aan terwijl het middenveld overlopen werd. Kon niet voor rust en stabiliteit zorgen.

Casper Nielsen: 5

Werkt zich te pletter en wil onmiddellijk zijn stempel drukken in de ploeg maar vooralsnog zonder succes in zijn acties.

Hans Vanaken: 6

De patron kreeg geen schwung in zijn ploeg, hield zelf wel het hoofd koel en probeerde in balbezit mee de bakens te verzetten.

Eduard Sobol: 5

Defensief altijd mee om zijn werk op te knappen maar als wingback aanvallend helemaal niks klaargespeeld, geen enkele infiltratie of prima voorzet.

Andreas Skov Olsen: 5

In balbezit altijd gemarkeerd door twee à drie verdedigers, kreeg dus niet de mogelijkheid om zijn sterkste wapen (naar binnen komen en uithalen) te gebruiken.

Noa Lang: 5

Zelfde verhaal als vorige week, verkeerd nog niet in zijn beste vorm. Doet hard zijn best maar zijn acties eindigen steevast met een mislukking.

Ferran Jutgla: 6

Scoorde al snel de gelijkmaker maar deemsterde daarna net als zijn ploegmakkers helemaal weg. Werd te weinig in stelling gebracht en kon zich zo dus onvoldoende tonen.





Invallers

Bjorn Meijer: 5

Een anonieme invalbeurt van een half uur, is zich nog volop aan het aanpassen aan zijn nieuwe omgeving.

Noah Mbamba: 6

Verving Balanta voor het laatste halfuur, lokte al snel een fout uit waardoor Eupen met zijn tienen viel.

Kamal Sowah: 5

Verving een kleurloze Lang maar kon aanvallend ook weinig tot niets forceren.

Cyle Larin: 5

Kreeg een kwartiertje toen Eupen al met tien stond, slaagde er niet in om oorlog te maken in de Eupense grote rechthoek.