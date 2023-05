Een nieuwe trainer heeft Club al, maar wat is nog nodig om terug kampioen te worden? “Twee, drie nieuwe spelers kan volstaan”

Met Ronny Deila stelde Club Brugge donderdagmiddag zijn nieuwe trainer voor. Blauw-zwart plukt de Noor weg bij Standard en schept zo nog voor het huidige seizoen ten einde is duidelijkheid in zijn trainersstaf. Op dat vlak zit het dus al snor. Maar wat mist de uittredende kampioen nog om volgend seizoen weer helemaal bovenaan de rangschikking te kunnen staan? Een analyse van Hugo Broos (ex-coach en ex-verdediger van Club) en Nordin Jbari (ex-spits van Club).

Vorige week pleitte Rudi Cossey (ex-verdediger en ex-assistent-coach van Club) in deze krant voor de komst van een coach met voldoende ervaring. Iemand die er in moeilijke omstandigheden boven staat, die orde op zaken kan stellen en zijn keuzes kan verantwoorden op een manier dat iedereen ze aanvaardt en gemotiveerd blijft – en zo meer uit het potentieel kan halen. De keuze van blauw-zwart viel uiteindelijk op Standard-coach Ronny Deila (47). De Noor won in eigen land een titel en twee bekers, speelde twee keer kampioen en won één League Cup met Celtic FC en pakte voor zijn komst naar Luik met New York City FC de MLS Cup.

“Ik ken hem niet zo goed, maar afgaand op zijn resultaten en zijn manier van spelen bij Standard, denk ik wel dat hij geschikt is voor Club”, zegt Hugo Broos, ex-speler en ex-coach van Club en tegenwoordig bondscoach van Zuid-Afrika. “Hij heeft toch ook ervaring in onder meer Schotland én hij kent ondertussen de Belgische competitie op zijn duimpje.”

Als Franstalige analist van Eleven Sports en RTBF kent Nordin Jbari hem beter dan Broos. “Deila is een persoonlijkheid, een sterk karakter”, aldus de ex-speler van Club. “Wat hij met Standard deed, is straf: deze spelersgroep laten geloven dat ze de kwaliteiten hebben om play-off 1 te spelen en dat ook nog bijna realiseren! Hij is een coach met charisma die veel met zijn spelers communiceert en voor hen een veilige omgeving wil creëren zodat ze zich goed voelen en optimaal kunnen presteren. En: hij is ambitieus en wil domineren, afhankelijk van de spelers die hij krijgt natuurlijk. Club geeft hem de kans om kampioen te worden.”

Maar wat heeft Club daarvoor naast een nieuwe trainer nodig? Broos, als speler één keer kampioen met Club en als coach twee keer: “Ik vind niet dat Club veel nodig heeft. Het zal erop aankomen enkele jongens te laten afvloeien, de vertrekkers goed te vervangen en te blijven doen wat ze de voorbije jaren zo goed deden: talentrijke spelers aantrekken die nog niet volledig ontbolsterd zijn en die opwaarderen.”

Jbari, als speler één keer kampioen met Club: “Twee, drie goeie spelers erbij en Club wordt volgend seizoen weer kampioen.”

Verdediging

In doel zit Club met een doelman als Mignolet uiteraard goed. “Ik vind dat het ook in de verdediging goed zit”, zegt Broos, ex-centrumverdediger. “Dan ga ik er wel vanuit dat Mata na een deugddoende vakantie weer topfit is en kan beginnen opbouwen naar zijn beste niveau. Sylla is een sterke verdediger die ook goed is in de opbouw en alleen nog wat matuurder moet worden in zijn bovenkamer. Mechele is een degelijke verdediger. Kun je je daar verbeteren? Ja, maar ik vind niet dat dergelijke investering een prioriteit moet zijn.” Spileers, Hendry, Odoi, Ordonez en Boyata zijn er ook nog. In een viermansverdediging kunnen Mata en Odoi ook als rechtsback spelen en op links is er Meijer en De Cuyper keert terug van zijn uitleenbeurt aan Westerlo. “Neen, ik zie ze achterin niet meteen in de problemen komen.”

Maxim De Cuyper keert na dit seizoen terug naar Club. (foto Belga) © JOHAN EYCKENS BELGA

Jbari zou wel een extra centrale verdediger aantrekken. “Ja, omdat er in de verdediging geen patron is. Mechele is een goeie, maar hij is geen baas. Club mist achterin iemand als Burgess of Alderweireld. Met links Sylla en rechts Mata, dat zou toch een geweldige driemansverdediging zijn?”

Middenveld

Voor de drie posities centraal op het middenveld beschikt Club momenteel over de gevestigde waarden Onyedika, Rits, Nielsen en Vanaken én de jonge talenten Audoor, Sandra en Talbi. “Maar geen van hen is een type Vormer”, merkt Broos op. “Er lijkt mij niet echt een leider tussen te zitten, iemand die in de kleedkamer met zijn persoonlijkheid respect afdwingt en die als het wat minder gaat zorgt dat iedereen weer gefocust is. Jongens als Mechele en Vanaken zijn niet zulke karakters. En van Lang moet je dat ook niet verwachten, want die heeft het al moeilijk genoeg met zichzelf. (lacht) Dus misschien moet je in de transferperiode ook wel rekening houden met het aspect leiderschap.”

“Er is nood aan nog een creatieve middenvelder”, vindt Jbari. “Want nu is er enkel Vanaken om het spel te maken. Als hij minder is, zoals onder Parker, is er iemand nodig om hem te helpen, zo niet komt de ploeg in de problemen, zagen we al. Rits en Nielsen kunnen dat niet: de eerste is meer iemand die de bal ophaalt bij de verdediging en hem tot bij Vanaken brengt en de tweede is op zijn best als box-to-box-middenvelder.”

Aanval

Aan goeie flankaanvallers geen gebrek met Skov Olsen, Buchanan, Lang en de jonge Noor Nusa, die volgens Vormer het potentieel voor de wereldtop in zich draagt. Allemaal werden ze al in verband gebracht met een transfer, net als Sowah trouwens. Club anticipeerde daar al op met de transfer van de Poolse international Michal Skoras (23) van Lech Poznan.

Het probleem ligt dit seizoen in het centrum van de aanval, waar Yaremchuk er door mentale en fysieke problemen weinig of niets van terechtbracht, Larin al in de winter afgeserveerd werd en Jutgla geblesseerd uitviel. Dat zorgde ervoor dat Romeo Vermant, in januari pas 19 geworden, speelminuten kreeg.

“Over Yaremchuk is al genoeg gezegd, daar ga ik niet meer over beginnen, en van Jutgla kun je niet zeggen dat hij het slecht deed, maar – sorry – een echt goeie spits heeft Club niet meer”, oordeelt Broos. “Dat moet het absoluut halen: iemand die ze met de ogen dicht binnentrapt.”

De vraag van 16 miljoen euro: welke Yaremchuk krijgen we volgend seizoen te zien? (foto Isosport) © Isosport

Ook Jbari, ex-centrumspits, concludeert dat Club een extra aanvaller moet aantrekken. “Een type targetspits, iemand die met de rug naar doel kan spelen en goed is met het hoofd op flankvoorzetten. Ik vind trouwens dat Jutgla en Yaremchuk complementair zijn en het best renderen als ze samen in de spits staan. Een topfitte Yaremchuk is iemand met een goeie snelheid en met diepgang, dat weten we van zijn prestaties bij Gent en met Oekraïne op het WK, en Jutgla is een vaardig type dat errond kan spelen en kan afhaken. Ik heb dat ook tegen Rik De Mil gezegd en hij antwoordde mij hetzelfde als Carl Hoefkens in het begin van het seizoen: Ik denk daaraan, maar dan krijgen we problemen bij balverlies. Hij koos zondag ook duidelijk voor een verdedigende aanpak. Met Onyedika én Odoi voor de verdediging blokkeerde hij het middenveld van Antwerp. Het is pas door het uitvallen van Mata dat hij iets offensiever is gaan spelen: Odoi verhuisde naar de flank en met Nielsen kwam er een offensievere middenvelder in zijn plaats die uiteindelijk met zijn infiltraties het verschil maakte.”

“De vraag is natuurlijk ook: welke Yaremchuk krijgen we volgend seizoen te zien? Het zou goed zijn, mocht er een coach komen die in hem gelooft en hem weer op zijn beste niveau kan brengen. Want iemand die 16 miljoen kostte, geef je niet snel op, toch?”