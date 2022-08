Edgaras Utkus van Cercle Brugge wacht revalidatie van meer dan zes maanden

Cercle Brugge-verdediger Edgaras Utkus (22) heeft zaterdag in de thuismatch tegen RSC Anderlecht (1-0) een zware knieblessure opgelopen.

Na bijkomend medisch onderzoek blijkt het om een scheur in de voorste kruisbanden en in de meniscus te gaan. De Litouwer wordt normaal gezien deze week nog geopereerd. Hij zal minstens zes maanden moeten revalideren, aldus groen-zwart. Utkus verliet zaterdag het veld na 38 minuten.

De centrale verdediger streek in de zomer van 2021 neer in het Jan Breydelstadion. Hij kwam toen over van AS Monaco, moederclub van Cercle Brugge. De Litouwse international (10 caps) speelde tot dusver 26 wedstrijden voor de Vereniging. Daarin trof hij drie keer raak.