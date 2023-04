Edgaras Utkus langer bij Cercle Brugge

Edgaras Utkus vond met Cercle Brugge een akkoord voor een verlengd verblijf bij groen-zwart. De 22-jarige polyvalente verdediger is momenteel herstellend van een knieblessure. Hij tekende bij tot juni 2026 en doet er zo drie jaar bij want zijn verbintenis liep eind dit seizoen af.

Edgaras Utkus kwam in de zomer van 2021 samen met Boris Popovic over van AS Monaco. De Litouwse international maakte indruk tijdens zijn debuutseizoen en scoorde in totaal drie keer. Dit seizoen begon heel wat minder voor de verdediger. In augustus vorig jaar tegen Anderlecht blesseerde hij zich zwaar aan de knie, met als diagnose een zwaar kruisbandletsel en maanden out.

Volgend seizoen

Die blessurezorgen zijn nu bijna achter de rug, maar echt rekenen op Utkus doet Cercle vooral volgend seizoen. “Ik ben erg dankbaar om mijn contract te mogen verlengen”, reageert Utkus. “Door mijn blessure kon ik me dit seizoen nauwelijks tonen. Ik kijk dan ook erg uit naar volgend jaar. Ik ben blij dat alles goed verloopt en dat ik opnieuw fit geraak. Ik voel me dag na dag sterker worden en dat doet het beste vermoeden”, aldus de Litouwer.

Sportief directeur Carlos Aviña reageert tevreden: “Het verhaal van Utkus is een voorbeeld van de succesvolle samenwerking tussen AS Monaco en Cercle Brugge. Jammer genoeg voor Edgaras blesseerde hij zich dit seizoen zwaar, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Hij bewees in het verleden al waardevol te zijn voor Cercle op werkelijk elke positie: centraal achterin, op de zes en zelfs op de tien. Volgend seizoen zal hij een sterkhouder zijn van Cercle.” (ACR)