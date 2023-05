Drama op Antwerp: Club Brugge van 0-2 naar 3-2

Ook na drie speeldagen blijft Club Brugge met lege handen in de Champions’ play-offs. Brugge begon nochtans prima aan de partij en kwam via twee assists van Lang op een 0-2 voorsprong. Brugge capituleerde echter en slikte in de slotfase nog twee treffers waardoor het uiteindelijk met 3-2 de boot inging.

Rik De Mil wou de supporters belonen met een goede partij op rivaal Antwerp en die boodschap was bij zijn spelers niet in dovemansoren gevallen. Een vlijtig, positief voetballend Club Brugge legde een prima eerste helft op de mat. Na twee mindere wedstrijden en wat foutjes verloor Spileers zijn basisplaats achterin, Sylla kreeg de voorkeur vanwege zijn fysieke sterkte.

Ook een andere youngster, Cisse Sandra, moest plaats ruimen na zijn ondermaatse prestatie. Met Odoi koos De Mil voor extra ervaring op het middenveld maar ook voor een systeem met twee defensieve middenvelders.

Twee assists Lang

Noa Lang werd zoals gewoonlijk bij elke baltoets uitgefloten maar al tijdens de openingsminuut snoerde hij de monden van de thuisaanhang. Een flitsende actie en een loepzuivere voorzet waren voldoende om Mata de 0-1 voor te schotelen. Ook de beheerste afwerking van Mata verdiende een pluim. Die snelle openingsgoal gaf Brugge vertrouwen, de bal ging vlot rond en Antwerp moest even naar adem happen.

De luidruchtige supporters vielen halverwege de eerste helft een tweede keer stil. Weer was Lang de architect, dit keer via een hoekschop. Vanaken bevestigde zijn scorende vormpeil en kopte van dichtbij raak, zijn derde opeenvolgende treffer in de play-offs. Van Bommel besloot nog voor het halfuur in te grijpen. Stengs werd al vroeg ingebracht om extra aanvallende intenties in de ploeg te brengen. Die aanvallende impuls rendeerde al snel. Janssen bracht The Great Old terug in de wedstrijd met een afgeweken schot.

Genekt in slotfase

In de tweede helft had Club Brugge het moeilijker. Daarbij werden ze ook niet geholpen door blessureleed. Zo moest Jutgla al snel naar de kant voor Vermant. In het slotkwartier viel ook Sylla uit, Spileers mocht zo toch nog minuten maken. Ondertussen was het spelbeeld al danig gezakt. Brugge kwam in de verdrukking maar al bij al had Mignolet weinig werk op te knappen. Hij kreeg wel geregeld bekers bier en een fluitconcert naar zijn hoofd geslingerd van de Antwerpsupporters vanwege tijdwinnen.

Terwijl Brugge snakte naar het einde van de wedstrijd kwam de onvermijdelijke gelijkmaker er toch. De ingevallen Kerk kreeg te veel ruimte van Mechele en kon knap overhoeks scoren. Brugge bleef verder achteruit kruipen en in de zevende minuut blessuretijd liep het nog meer averij op. Mignolet kon de hoekschop van de laatste kans onvoldoende wegboksen en Vermeeren prikte de 3-2 binnen.

De Bosuil in extase maar alweer een enorme domper voor Club Brugge dat nog steeds geen punt behaalde in de play-offs.