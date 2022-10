Dion De Neve zit na transfer van Essevee naar KV Kortrijk op zijspoor

Kortrijk Dion De Neve (21) maakte afgelopen zomer de gevoelige overstap van Zulte Waregem naar KV Kortrijk, maar in de Guldensporenstad is de blonde krullenbol ondertussen helemaal naar het achterplan verdwenen. Met de derby in aantocht is het hoog tijd voor een reconstructie van de hoogst merkwaardige transfer.

Flashback naar 18 december 2021. Dion De Neve mag in de 83e minuut bij een 1-2-achterstand tegen KV Mechelen voor een tweede keer invallen bij de hoofdmacht van Zulte Waregem. Een kleine 8 minuten later bekroont de jongeman, die sinds zijn 14de aan de Gaverbeek speelt, zijn invalbeurt met de gelijkmaker, waarna Zulte Waregem in het absolute slot zelfs nog de zege pakt na de 3-2 van Dompé. Een levensbelangrijke zege voor Essevee. De Neve is plotsklaps de nieuwe held.

Een drietal maanden later dondert hij echter van zijn Waregemse pedestal. De Neve weigert om zijn aflopende contract aan de Gaverbeek te verlengen en tekent uitgerekend een contract bij de grote rivaal uit Kortrijk. In Waregem staat iedereen op zijn achterste poten. Vooral omdat ze bij Essevee De Neve naar eigen zeggen al in februari een – zij het wel bescheiden – tijdelijk verbeterd voorstel deden. “Ze zouden toen mijn rijschool betalen en mijn premies betalen. Meer was echter niet”, vertelde De Neve daar in deze krant al over.

Nog voor derby getekend

Essevee verdedigt zich dan weer door te zeggen dat dat slechts een tijdelijk voorstel was. Eens de redding een feit was, zouden ze opnieuw met De Neve rond de tafel gaan zitten. “Ze deden me nadien inderdaad nog een ultiem voorstel. Te nemen of te laten. Dat bod was echter niet vergelijkbaar met wat Kortrijk me bood. Ook al was niet geld, maar wel het sportieve plan voor mij het belangrijkste”, aldus De Neve. Bij Essevee schudden ze het hoofd bij die verklaring. Later bleek immers dat De Neve al begin februari zijn krabbel gezet had onder een contract in het Guldensporenstadion. Nog voor de derby in Kortrijk op 19 februari dus. Nochtans kwam De Neve die avond wel in actie voor Essevee. Al kreeg hij tijdens de 5-0-nederlaag, net als heel Zulte Waregem trouwens, geen voet aan de grond.

Dat alles zette natuurlijk kwaad bloed bij Essevee. Vooral omdat de club daaruit afleidt dat De Neve al rond was met Kortrijk toen ze hem uiteindelijk een nieuw, verbeterd voorstel deden. Ter verdediging van De Neve: aangezien hij op een half jaar van het einde van zijn contract stond, was het wel zijn volste recht om zonder medeweten van Essevee met andere clubs te gaan praten. “Ik besef dat deze transfer gevoelig ligt bij de supporters, maar ik moet aan mezelf denken”, zei hij daar tijdens een interview in april zelf over. Al maakte dat de frustratie in Waregem er niet minder op. Zeker omdat het toch om een jongen uit de eigen jeugdopleiding gaat.

De frustratie leefde overigens ook bij De Neve. Zelf had hij immers op meer appreciatie gehoopt bij zijn jeugdclub. Ook het feit dat de eerste contractonderhandelingen volgens zijn entourage al dateren van september en dat in de winter Antony Limbombe – die op dezelfde positie speelt – gepolst werd, stoten hem tegen de borst en zijn volgens hem een gebrek aan vertrouwen. Niettegenstaande zou het een emotioneel beladen beslissing blijken. Zo valt bij verschillende stemmen aan de Gaverbeek te horen dat De Neve erg geëmotioneerd was toen hij aan het toenmalige trainersduo Davy De fauw en Timmy Simons opbiechtte dat hij in Kortrijk getekend had – al wordt dat wel ontkend door zijn entourage. Gedane zaken nemen echter geen keer en De Neve trok deze zomer naar Kortrijk.

Sportief geen schot in de roos

Vol goede moed weliswaar, want eens alle emoties wat gaan liggen zijn, start De Neve met veel goesting aan het seizoen in Kortrijk. In de opbouw naar het seizoen wordt De Neve ook vaak opgevoerd in de promovideo’s van de club. Als sneer naar de Waregemse buren? Het zou kunnen, want op het veld is de impact van De Neve klein. In de wandelgangen gaat rond dat De Neve vooral gehaald is omdat Kortrijk op dat moment Belgen nodig had – zie ook de transfers van Challouk en Vandenberghe. Aanvankelijk mag De Neve wel nog geregeld invallen. Zo kreeg hij tijdens de eerste drie speeldagen van het seizoen telkens minuten. Nadien viel hij echter consequent buiten de selectie van Karim Belhocine, ook omdat hij aanvankelijk niet honderd procent fit was na een enkelblessure. Ook werden de plekjes op de flank na de komst van Didier Lamkel Zé, de re-integratie van Faïz Selemani en verder ook nog de aanwezigheid van jongens als Dylan Mbayo en David Henen heel erg duur in de Guldensporenstad. De Neve zelf bleef er rustig onder. “Natuurlijk wil ik meer spelen, maar ik snap wel dat het in het begin aanpassen is. Ik ben ook al drie keer ingevallen op een andere positie: als rechtsachter, rechtsvoor en centraal op het middenveld. Ik moet rustig blijven en wanneer ik kansen krijg, laten zien dat ik er klaar voor ben”, liet hij medio augustus nog optekenen.

Spelen bij de beloften

Alleen was er sindsdien geen beterschap. Toen Belhocine de laan uitgestuurd werd en Adnan Custovic het roer overnam, leek dat voor De Neve nochtans een geschenk uit de hemel te zijn. Nieuwe trainer, nieuwe kansen. Toch? Niet dus, want de trainerswissel veranderde weinig tot niets aan zijn situatie. Zo maakte De Neve nog geen enkele keer deel uit van de 20-koppige selectie van Adnan Custovic. De enige wedstrijdminuten die hij sindsdien maakte, waren bij de beloften. De Bosnische trainer schrijft De Neve evenwel nog niet af. “Het klopt inderdaad dat Dion in het begin van het seizoen wat vaker speelde. Hij kon toen wat profiteren van het feit dat de kern nog niet compleet was. Hij heeft toen zijn kans gekregen, maar ondertussen is mijn kern meer en beter gestoffeerd. Momenteel heb ik op training 24 spelers ter beschikking, dus de concurrentie is een pak groter dan in het begin van het seizoen. Ik snap volledig dat het voor Dion geen gemakkelijke periode is, maar het enige dat hij nu kan doen is zich bewijzen op training en in de wedstrijden bij de beloften. Op dit moment is hij immers nog niet op het niveau van de andere spelers op zijn positie”, vertelt de Bosniër over de situatie.

De kans dat we De Neve dus in actie zullen zien tijdens de derby is erg klein. Al wordt het voor hem sowieso een beladen wedstrijd.