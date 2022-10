Dino Hotic brengt Cercle met drie goals in extase: “Die met links de mooiste”

Dino Hotic was bij Cercle Brugge duidelijk de man van de match in de Gentse Ghelamo Arena na de spectaculaire 3-4 winst. Hij werd tijdens de voorbije interlandbreak opgeroepen voor Bosnië-Herzegovina maar kwam zowel tegen Montenegro (1-0 winst) als op bezoek bij Roemenië (4-1 verlies) niet in actie.

Voor aanvang stond hij met vrij droge statistieken, in negen matchen geen enkele goal en geen enkele assist. Daar bracht de kleine aanvaller in Gent op slag verandering in, met de steun van Miron Muslic die hem als nieuwe hoofdcoach en in dezelfde taal duidelijk het vertrouwen geeft.

Hotic trapte eerst op de paal, nadien scoorde hij met links, met rechts en vanop de penaltystip. “Mijn mooiste goal was toch wel de tweede, met mijn linker”, glundert de 27-jarige aanvaller die goed was voor een hattrick. “Als prof waren dit in elk geval mijn eerste drie doelpunten op rij. Het belangrijkste is dat we gewonnen hebben. Ik ben zeer tevreden voor het team. We verdienden het, na toch wel een ongelooflijke wedstrijd met wisselend scoreverloop. We moeten nu hard blijven werken. Het geluk ontbrak ons een beetje de voorbije matchen. De kansen waren er, maar we scoorden niet. Dit Cercle is geen ploeg om te degraderen”, vindt Hotic die na afloop de wedstrijdbal als een mooi aandenken meekreeg en ook een pluim op de hoed van zijn ploegmaat Kévin Denkey stak.

En terecht. De Togolese spits won bijna alle duels en bracht Hotic geregeld in stelling. “We weten dat we kwaliteit hebben”, klinkt trainer Muslic. “Het hangt af van het vertrouwen van onze aanvallende spelers. Vandaag hebben ze het zeer goed gedaan, in een match waar we een ongelooflijke strijd hebben geleverd. Dit een mooie overwinning, maar als team moeten we nederig en honger blijven. Mijn focus ligt nu al op de volgende wedstrijd”, aldus de coach. Cercle speelt zondagavond de laatste match van de elfde speeldag op bezoek bij Union dat donderdag in de Europa League op verplaatsing moet naar het Portugese Sporting Braga. “Als we als een team spelen, met de intensiteit, de moed en de aanvallende ingesteldheid als vandaag, kunnen we al onze doelen halen”, besluit Muslic. (ACR)