Dichte vriend Cees Wijburg stelde Alfred Schreuder in 2015 al aan Club Brugge voor: “Verlies van zijn dochter had blijvende impact”

De Nederlandse communicatieadviseur Cees Wijburg, ex-mediatrainer van Club Brugge, is een persoonlijke vriend van Alfred Schreuder (49), de nieuwe coach van Club. Hij maakte ook van dichtbij het privédrama mee dat de coach in 2006 trof: de dood van zijn zesjarig dochtertje Anouk ten gevolge van een kwaadaardige hersentumor. “Alfred is zich dan op het voetbal gaan toeleggen om als trainer het allerbeste uit zichzelf te halen.”

Cees Wijburg was er ook bij toen eind 2004 tijdens RKC-Ajax massaal knuffelberen van de tribunes op het veld neerdaalden nadat bekend was geraakt dat het dochtertje van RKC-aanvoerder Alfred Schreuder ongeneeslijk ziek was. “De wedstrijd werd toen zelfs stilgelegd”, vertelt Wijburg. “Dat was een ongelooflijk emotioneel moment… (stilte) Het ontroert mij nog altijd. Na afloop zei RKC-coach Erwin Koeman op de persbabbel: Ik zal niets zeggen over de wedstrijd omdat we vanavond hebben gezien dat er belangrijker zaken zijn dan voetbal. Ik dank u.”

Levensgroot portret

Na een lange lijdensweg overleed Anouk Schreuder (6) op 14 maart 2006 aan een kwaadaardige hersentumor en werd ze in besloten kring begraven. “Ja… dat meisje is dan overleden… (slikt emoties door) Dat was een immens verdriet om dat kind te moeten loslaten. Ik ben toen vaak bij Alfred thuis geweest en heb daar met hem veel emotionele gesprekken over gehad. Daar praat hij nu nog altijd over. Als je bij hen binnenkomt, zie je meteen een levensgroot portret van Anouk.”

Het verlies van zijn dochtertje is een ervaring met een blijvende impact op de persoon Alfred Schreuder, ambassadeur van de Stichting STOPhersentumoren, weet Wijburg. “Absoluut. Alfred is daardoor empathischer geworden. Hij is de vluchtigheid van het leven gaan inzien en is zich op het voetbal gaan toeleggen om als trainer het allerbeste uit zichzelf te halen.”

Storm van kritiek

Alfred Schreuder, 35-voudig jeugdinternational, was een verdedigende middenvelder die het grootste deel van zijn carrière voor RKC Waalwijk en NAC Breda speelde en daar ook aanvoerder werd. Toen al was hij bezig met organisatie en teambuilding op en naast het veld. Bij FC Twente groeide hij door van T2 naar T1.

Na zijn ontslag daar eind augustus 2015 kreeg hij veel kritiek omdat hij zich door de noodlijdende club tot de laatste euro van zijn langdurig contract liet uitbetalen. “Alfred was goed bevriend met toenmalig voorzitter Joop Munsterman en die had hem een idioot langdurig contract gegeven”, zegt Wijburg. “Toen het imperium van Munsterman instortte, kreeg Alfred met zijn C4 een enorm bedrag uitbetaald. Daar is toen vanuit de voetbalwereld een storm van kritiek op gekomen.”

Alfred Schreuder leidde dinsdag zijn eerste training bij Club in Marbella. (foto Belga) © BRUNO FAHY BELGA

Het was in die tijd dat Wijburg de werkloze Schreuder meenam naar de wedstrijd Club Brugge-KV Oostende van 18 oktober 2015. “Daar troffen we natuurlijk Michel Preud’homme, onder wie Alfred bij FC Twente nog gewerkt had”, vertelt Wijburg. “Ik heb hem toen ook voorgesteld aan Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe en er fijntjes aan toegevoegd: Mocht ik jullie zijn, dan zou ik in de toekomst toch eens aan Alfred denken. Erg onder de indruk waren ze toen wel niet, want met Michel hadden ze op dat moment uiteraard een goeie coach. Ik kon moeilijk zeggen: Dit is nog een betere coach.” (lacht)

Buitenland

Opmerkelijk: tijdens zijn spelerscarrière interesseerde het buitenland Alfred Schreuder niet. Bij NAC kon hij in de zomer van 2003 naar Austria Wenen. De deal tussen de clubs was rond, maar hij weigerde te gaan. Maar als trainer waren vier van zijn zes jobs in het buitenland: in Hoffenheim (als T2 van eerst Huub Stevens en daarna van Julian Nagelsmann, later ook als T1), in Barcelona (als T2 van Ronald Koeman) en nu dus in Brugge als T1 van Club. Na zijn ontslag als T1 van FC Twente keerde hij alleen nog naar Nederland terug om bij Ajax T2 te worden van Erik Ten Hag.

“Schreuder staat voor kwaliteit als coach én als mens”

Ook opvallend: Schreuder was vooral assistent-trainer van topcoaches. Gepassioneerd door veldtraining raakte hij sterk beïnvloed door Julian Nagelsmann, de jonge coach van Bayern München voor wie voetbaltraining breintraining is.

“Alle grote trainers zeiden dat Alfred de perfecte hulptrainer is”, aldus Wijburg. “Ten Hag, met wie ik ook al lang bevriend ben, koos hem omdat hij een hele goeie veldtrainer is, taken kan uitvoeren en goed omgaat met de spelers. Alfred is een bescheiden Hollander, een vakman, secuur in zijn visie en aanpak en hij kiest zijn woorden goed. Hij is iemand die ervoor zorgt dat iedereen zich goed voelt, een pleaser zou ik bijna zeggen, iemand die het conflict niet opzoekt. Je zult zien: na de stage zullen ze hem bij Club Brugge allemaal een toffe gast noemen.”

Leiderschap

“Maar natuurlijk, als hoofdcoach moet je ook streng, straf en hard kunnen zijn. Bij Heerenveen zag ik hoe Marco van Basten te zacht was voor iemand als Hakim Ziyech met als gevolg dat ze over hem heen zijn gaan lopen. Maar ik denk dat Alfred qua leiderschap bij Ajax veel heeft geleerd van Ten Hag.”

“Het wordt wel belangrijk dat hij een bepaalde autonomie krijgt binnen de club. Ik hoop dat Club Brugge hem die zal geven. Dat ze hem niet te veel vanuit de directiekamer gaan besturen, want dat is niet goed. In elk geval heb ik Mannaert en Verhaeghe meteen proficiat gewenst met hun keuze. Alfred staat voor kwaliteit als mens én als coach. Met die twee componenten is hij in staat om de successen van de voorbije jaren bij Club door te trekken.”

De opdracht is duidelijk: Club naar de titel leiden. Minstens. “Evident is het niet, om zo halfweg de competitie in te springen”, beseft Wijburg.

Op café

“Ik ben heel benieuwd hoe hij het zal doen nu hij een grote club in België mag trainen. Maar ik denk dat de club hem wel ligt. Club Brugge is te vergelijken met FC Twente in zijn hoogdagen.” Hij denkt dat de Brugse mentaliteit Afred Schreuder, boerenzoon uit Barneveld, perfect past: gewoon doen enbluvn goan. “Absoluut. Hij is een bescheiden, heel nuchtere kerel en dat is nodig als je als Nederlander bij jullie wil slagen.”

“Ook heel belangrijk is in Brugge meteen een band opbouwen met de supporters en de gemeenschap en eens een café binnengaan. Je moet wel uitkijken welk café: ik ben met Adri Koster(Nederlander en ook ex-coach van Club, red.), ook zo’n rustige persoonlijkheid, een keer in ‘t Zandpoortje binnengestapt en dat bleek een Cerclecafé te zijn.” (lacht)