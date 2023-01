Dennis van Wijk en Jan Boskamp warmen zich op voor de Clasico: “Ze hadden net zo goed Hoefkens kunnen houden”

Het debuut van coach Scott Parker in Genk was niet meteen een succes. In de aanloop naar Club-Anderlecht ooit dé clash tussen dé twee titelkandidaten, vandaag een duel tussen de nummers 4 en 11 legden we de vijf pijnpunten van blauw-zwart voor aan analisten Dennis van Wijk (ex-Club) en Jan Boskamp (ex-Anderlecht). “De leider die ze missen, hebben ze doorgestuurd. Ruud Vormer.”

Dennis van Wijk: “Ik vond het ontslag van Hoefkens onterecht. Zoals ik Club zondag heb zien spelen, hadden ze hem net zo goed kunnen houden. Ze maakten de fout geen ervaren coach naast Hoefkens te zetten, iemand die hem advies had kunnen geven. Carl is een keikop, hé. Maar de timing was ook verkeerd. Die wissel had al in het begin van de winterstop moeten gebeuren, dan had Parker toch meer tijd gekregen om zijn accenten te leggen. Ik kreeg het zondag in elk geval niet warm van Club. Ik zag zijn hand niet in het team. Ik zag die alleen in de passie, die was eerder niet altijd te zien in de ploeg, al straalde Hoefkens ook wel passie uit. Maar de organisatie was wel oké, het waren vooral individuele fouten die aan de basis lagen van de tegengoals. Het ontbrak de spelers duidelijk aan vertrouwen, maar daar kan de coach hooguit een beetje bij helpen. Wat mij het meest heeft geërgerd, is de commentaar van Parker achteraf. Hoe kan je nu zeggen dat het een goeie dag was als je verloren hebt? Het was een héél slechte dag. Of toen hij zei dat de passie terug was. Hallo, 100 % inzet is toch maar normaal? Loze kreten. Benoem dan toch ook de slechte dingen! Je mag toch zeggen dat de eerste tegengoal de fout van Mignolet was?”

Jan Boskamp: “Ik hoopte toch weer het Club te zien van in oktober, maar het voetbal van Brugge in Genk trok nergens op. Een nieuwe coach kan niet op één week tijd al zijn spelers kennen, maar moet dan terugvallen op de vaste patronen in de ploeg, maar dat zag ik niet. Ik zag eigenlijk niets. Maar ik vind wel dat de spelers eerst naar zichzelf moeten kijken. Er stond geen ploeg op het veld, sommigen leken zelfs liever de bal niet te krijgen. Oké, je kan dan wel zeggen dat de inzet top was maar hard werken is natuurlijk het minste wat je kan doen. Misschien werden hun Champions Leaguematchen wel een beetje overschat, want tegen die topclubs moesten ze niet zelf het spel maken. En plots was alles op vijf wedstrijden naar de kl….”

Van Wijk: “Mignolet was in 2022 in de play-offs en de Champions League outstanding, dat hij de afgelopen weken een paar foutjes heeft gemaakt, moeten we hem vergeven. Hij heeft voor zichzelf de lat heel hoog gelegd. Dat volhouden in een ploeg die vertrouwen mist en veel kansen weggeeft, is niet evident. Maar die eerste tegengoal in Genk, waarbij hij wat kritiek gaf op zijn verdediging, was wel zijn fout. En een redelijk grote.”

De passie die terug is? Honderd procent inzet is toch maar normaal?

Boskamp: “Mignolet is de enige die de ploeg op sleeptouw kan nemen, maar dat houdt ook wel eens op. Want je moet ook kijken naar de gasten die voor hem staan. Verdediging én middenveld. Kijk eens na hoeveel duels ze nog winnen. Dat zegt alles.”

Van Wijk: “Ik begreep die keuze voor Buchanan als rechtsachter absoluut niet. Hij mist daarvoor de verdedigende kwaliteiten en hij heeft teveel aanvallende kwaliteiten. En om die te laten spreken, moet hij in die positie van te ver komen. Sylla speelde voor mij een héél goeie wedstrijd, maar opnieuw: zeg dan toch dat hij bij die rode kaart danig in de fout ging. Die uitsluiting kostte Club misschien wel de match. We weten ook wel dat hij nog jong is, maar als coach moet je hem dan toch een en ander inpeperen.”

Boskamp: “Ik vond Buchanan achterin ook geen slimme keuze, op het WK was hij bij Canada voorin zó goed. Sylla is een goeie maar een verdediger moet in eerste instantie de bal afpakken en inleveren. Geen gekke dingen doen. Begin dan ook niet over het feit dat hij nog jong is. Wat een gelul! Als een talent rijp is voor de eerste ploeg moet hij ook presteren. Dan mag hij misschien eens een foutje meer maken dan een ander, maar niet continu.”

Van Wijk: “Sommige jongens presteerden ondermaats, zonder namen te noemen, maar iedereen zal dat wel gezien hebben (Vanaken, Nielsen, Balanta, red.) Je zou je moeten afvragen of Rits zondag in de plaats van Nielsen geen optie is. Nielsen is ontzettend nuttig, maar je moet eens turven hoeveel keer hij per match balverlies lijdt. Dat is onwaarschijnlijk veel. Ik zie toch liever op het middenveld Onyedika-Rits-Vanaken. Daar zit veel meer voetbal in.”

Als Rits fit is, kan je niet om hem heen

Boskamp: “Ik zou niet weten wie die ploeg op sleeptouw kan nemen. Ik zie nergens een persoonlijkheid die dat kan. Hansie is ook dat type niet. Nooit geweest. Ze hadden er eentje maar die hebben ze doorgestuurd. Ze missen Ruud Vormer. En Nielsen is een probleem, ja. Het concept van Union lag hem perfect, maar bij Club moet hij veel meer vooruit voetballen. Als Matsie fit is, dan kan je niet om hem heen.”

Van Wijk: “Ik had meteen geen goed gevoel bij die transfer, maar niet door die 16 miljoen die ze ervoor betaalden. Is dat de spits die Club zocht? Eén goed jaar bij Gent had hem zijn transfer naar Benfica opgeleverd, maar daar liep het toch ook nooit zoals verwacht? Oké, na Jutgla hadden ze nog een spits nodig want Larin is te weinig voor Club. Dat dacht ik ook bij Yaremchuk. De scouting van Club heeft het al vaak heel goed gedaan maar dat was nu toch niet het geval. Ze hebben een probleem in de spits. Maar dat ze dan beter Openda hadden gehouden, wil ik ook niet zeggen. Die had het eerder bij Club ook niet goed gedaan. Voor 16 miljoen was er wel iets anders te vinden.”

Boskamp: “Yaremchuk deed bijna niet mee bij Benfica, hij stond maar 13 keer in de basis. Eerst ging Nunez, intussen naar Liverpool, hem voor en dan is Ramos hem voorbij gegaan. Daarom mocht hij weg. Ik weet niet wat ik er nu moet van denken. Hij heeft bij Club ook niet zoveel kansen gekregen, we zagen in Genk hoe hij alle vertrouwen heeft verloren.”

Van Wijk: “Met de kwaliteit die ze onmiskenbaar hebben, moeten ze zondag altijd Anderlecht verslaan. Ook omdat Anderlecht helemaal stuurloos is. Ik denk dat Riemer dat een beetje onderschat heeft. Al maakt hij bij mij ook geen overtuigende indruk.”

Boskamp: “Nu zijn het weer twee Denen die alles in handen hebben bij Anderlecht, een club waar ze niks van afweten. (diepe zucht) Ik snap echt niet wat daar allemaal gebeurt. Dit is Anderlecht niet meer, het is een andere club geworden. Nu weer met het ontslag van Jean Kindermans (hoofd jeugd, red.). En Van Crombrugge moet weg, Trebel moet weg, Refaelov moet weg… Terwijl ze toch moeten weten dat je het niet redt met 7 of 8 jonge talenten? Je moet daar ervaring tussen zetten.”

Van Wijk: “Winnen van Anderlecht kan zo’n boost geven dat ze weer vertrokken zijn. Al twijfel ik sterk aan een nieuwe titel. Àls Club in de eerste vier blijft en ze starten de play-offs met 8 punten achter, volstaan niet eens twee zeges tegen Genk. Met ook nog eens Union dat blijft verbazen en Antwerp er nog tussen… Maar als ze nog wat puntjes kunnen terugpakken, is misschien nog alles mogelijk. De vraag is: wat gaan ze deze maand doen? Nog versterkingen aantrekken? Of al denken aan volgend seizoen?”

Boskamp: “Natuurlijk kunnen ze nog kampioen worden. Door dat kl…-systeem, de halvering van de punten. Zeven punten zijn in de play-offs nog goed te maken. Ik geloof er ook niet in, maar het kàn nog wel.”