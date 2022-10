Debuut voor 17-jarig jeugdproduct Spileers bij Club Brugge

Club Brugge trekt met een goed gevoel naar de dubbele confrontatie met Atletico Madrid. Het zette KV Mechelen met 3-0 opzij. De man die na de wedstrijd de meeste aandacht kreeg was het 17-jarige jeugdproduct Jorne Spileers.

De jonge verdediger kwam via Ronse en Zulte Waregem in de jeugd van Club Brugge terecht, ondertussen is hij er al aan zijn tiende seizoen bezig. Het gaat hard voor Spileers: na een aantal wedstrijden bij Club NXT maakte hij zaterdagavond al zijn debuut in het eerste elftal. Door de blessures van Mata, Sylla en Boyata twijfelde Hoefkens niet om Spileers in het elftal te gooien. “Hij speelde met veel maturiteit”, was Hoefkens lovend over zijn debutant. “Het is overigens een pluim voor onze academie want er stonden twee spelers van 2005 in ons basiseltal.” Niet enkel Spileers, maar ook de enorm getalenteerde Nusa is nog maar 17. Het toont aan dat het NXT-verhaal zijn vruchten begint af te werpen.

Debuut in Champions League?

Spileers maakte een goede indruk, leek geen last te hebben van de zenuwen en was op geen foutje te betrappen. De youngster glunderde uiteraard na de wedstrijd: “Ik had nooit gedacht dat ik vandaag mijn debuut zou maken. Ik vernam vrijdag dat ik niet mee moest met Club NXT naar Virton. Toen vroeg de coach me of ik er klaar voor was en zei hij dat ik zou starten tegen Mechelen.” Een slapeloze nacht werd het niet voor Spileers. “Ik had heel goed geslapen, normaal zou je daar van wakker moeten liggen maar ik wist dat dit een beloning is waar elke jeugdspeler van droomt. In het begin van de wedstrijd was ik wel een beetje zenuwachtig maar als je dan kijkt door welke ervaren spelers je omringd bent, dan valt dat snel weg.” Ervaren rot Mechele gaf Spileers net voor de aftrap nog wat laatste richtlijnen mee en hij viel op geen foutje te betrappen. Dinsdag speelt Club Brugge tegen Atletico Madrid in de Champions League, in de namiddag speelt de U19 in de Youth League. Hoefkens hoopt wat verdedigers te recupereren. Of komt Spileers opnieuw aan de aftrap? “Bij de U19 of bij het eerste elftal, we gaan proberen te winnen tegen Atletico”, eindigde Spileers.