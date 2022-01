De Ketelaere tweede keer op rij Belofte van het Jaar, straks ook de Gouden Schoen?

Charles De Ketelaere is woensdagavond voor de start van het 68ste gala van de Gouden Schoen voor de tweede keer op rij verkozen tot Belofte van het Jaar.

De Brugse Golden Boy kreeg liefst 629 stemmen achter zijn naam en haalde het zo met meer dan een straatlengte voorsprong van zijn ploegmaat Noa Lang (186 punten). Anderlecht-youngster Sergio Gomez eindigde met 185 punten op de derde plaats.

Eind 2020 werd CDK op het Sportgala al eens verkozen tot Belofte van het Jaar en mocht hij de prijs Dominique D’Onofrio in ontvangst nemen. Niet veel later kreeg hij op het gala van de Gouden Schoen zijn eerste trofee als beste belofte. Met twee stuks is hij nu samen met Youri Tielemans recordhouder. De huidige draaischijf van Leicester City werd in 2014 en 2015 als Anderlecht-speler twee jaar op rij verkozen als Belofte van het Jaar op de Belgische voetbalvelden.

Later op de avond is de twintigjarige De Ketelaere ook een van de topfavorieten voor de Gouden Schoen, naast zijn Club-collega’s Noa Lang en Hans Vanaken, en de Genkse tandem Paul Onuachu en Junya Ito.