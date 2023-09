De Kerels van Kompany

Zaterdagnamiddag vanuit Engeland geland in Wevelgem, zaterdagavond met een delegatie van acht personen in de tribune voor KVK-Standard en meteen na de match met dezelfde acht niet meteen discreet over het veld gestapt. Een aantal supporters scandeerden al: “Burnley! Burnley…” De Engelse Premier League-club van de Amerikaan Alan Pace en de voormalige NFL-vedette J. J. Watt, maar vooral de club van coach en icoon Vincent Kompany leek dicht bij de overname van KVK te staan. Sinds vorig weekend lekte alleen nog uit dat de kandidaat-kopers (de prijs moet al diep onder de 15 miljoen euro zijn gedaald) de komst van Robbe Decostere (Cercle) – die al medische tests had afgelegd – hadden tegengehouden. Volgens onze informatie is de overname nog steeds nakend, alleen is nog niet duidelijk wanneer precies.

Al blééf KVK zich danig roeren op de transfermarkt – de nieuwe sportieve ceo Eecloo en TD Foulon kregen blijkbaar nog steeds veel armslag. Eerst werd nog aanwinst nummer tien, doelman Lucas Pirard (28), voorgesteld en werd Pape Habib Gueye weggesluisd naar het Schotse Aberdeen FC. Daarna draaiden de Kerels lustig mee in de geruchtenmolen met onder meer interesse in de huur van Romeo Vermant van Club Brugge (die toch niet wordt verhuurd). Maar vooral de laatste namen die werden genoemd zijn opvallend: Kana en Arnstadt van Anderlecht. Want laat dat nu net twee spelers zijn die Kompany als coach nog bij Anderlecht lanceerde. Dat KVK met 1 op 15 eerder nood heeft aan een rechtsachter, twee centrale verdedigers en vooral een efficiënte spits, lijkt bijzaak.

Het is ook de rode draad in het parcours van Kompany, de sportieve baas bij Burnley: zowel bij Anderlecht als bij Burnley haalde hij een pak oude bekenden binnen. En de hofhouding van Prince Vince gaat verder: zijn zus Christel werd in 2013 meteen voorzitter van BX Brussels (zijn sociaal sportief project) en zaterdag hoorde ook al zijn broer François (34) tot de omvangrijke delegatie van FC Burnley die zaterdag KVK bezocht. Het laat zich al raden dat de hand en de dadendrang van Kompany ook in het Guldensporenstadion te merken zal zijn. Het valt te hopen dat het sportief met échte versterkingen zal zijn. KVK staat vanavond in Leuven alweer voor een degradatieduel, maar we kunnen alvast niet zeggen dat de Kerels het seizoen kleurloos zijn ingestapt.