‘De Jas’ is hem altijd blijven achtervolgen: de verhalen achter het ontslag van Glen De Boeck bij KV Kortrijk

Twee maanden was Glen De Boeck (52) trainer van KV Kortrijk. Terwijl de Antwerpenaar voor 2,5 jaar had getekend. Een trainer wordt áltijd ontslagen omwille van zijn resultaten. Bij De Boeck, 7 op 21 en laatste met al 7 punten achterstand op de 12de – was het heus dat niet alleen. Afgelopen weken zorgde zijn persoonlijkheid constant voor spanningen binnen de club. Achtergronden bij een totaal mislukt huwelijk. Geen warm water, de komst van Michael Frey, de band van Kadri… “Het zijn nog steeds dezelfde amateurs.”

Glen De Boeck werd pas op 2 oktober officieel de nieuwe coach van KV Kortrijk maar de thuisoverwinning tegen Cercle (de eerste van KVK deze competitie) op 29 september – hij had al de trainingen voorbereid én de ploeg opgesteld – mocht al op zijn conto. Daarna volgde een nederlaag op Westerlo maar met de zege tegen (een wel heel zwak) Club Brugge (zijn moment de gloire, De Boeck is Magic, klonk al op sociale media) en een draw op RWDM startte hij toch met 7 op 15. Dat verdiende meer respect dan wat gegiechel in Extra Time over zijn zilveren jas, vond hij. Ook en vooral omdat hij zich in de pers danig ergerde over die ‘onzin’ van de analisten zou De Jas hem blijven achtervolgen. Onrechtstreeks zelfs zijn ontslag van vorige dinsdag beïnvloeden.

Mental coach

Op donderdag 17 november regelde ondergetekende een ontmoeting tussen de coach en mental coach Didier De Backer met de bedoeling de voorbereiding van De Boeck op het cruciale drieluik Mechelen-Eupen-Westerlo – na de droge 3-0 op Union – te toetsen aan de inzichten van De Backer – dat kon een interessante reportage worden.

De eerste bevinding van De Backer: “De Boeck werkt keihard maar oogt doodmoe, hij mist steun binnen de club, vecht tegen de bierkaai. En dan zijn de emoties rond die vest er te veel aan.”

De Boeck had naar eigen zeggen geen of nauwelijks steun in wat hij wilde veranderen. De ferme ‘Kerels’-bestickering van de bus, ondermeer. “Als we met de huidige ‘schoolbus’ arriveren, is niemand onder de indruk.”

De Boeck vindt de inzichten van De Backer wel interessant: op diens vraag gaat De Backer enkele dagen later ook gesprekken aan met de spelers. Zijn tweede bevinding: “Sommige spelers zitten op een appartement zonder televisie, microgolf, zonder warm water zelfs. Eén zei me: ik moet van de club dan maar in het stadion gaan douchen.”

Spelers versteenden

Op vrijdag 24 november brengt De Krant van West-Vlaanderen verslag uit van de ontmoeting De Boeck-De Backer. De club-bestuurders are not amused. Niet met de reportage. En niet met zijn solo-slim met De Backer.

Waarop in de degradatiekraker tegen Mechelen pijnlijk wordt verloren met 0-3 – veel lijken De Backers sessies niet te hebben geholpen, laat ceo Sports Pieter Eecloo De Backer weten.

De Backer verdedigt zich: “Bij het eerste fluitsignaal versteenden de spelers. Maar na de 0-2 toonden ze wél weerbaarheid. Daarop kon verder worden gebouwd.”

Nood aan échte aanvoerder

En De Boecks ploeg had dringend een echte aanvoerder nodig. Dat was spelmaker Kadri niet, in onderling overleg werd besloten centrale verdediger Joao Silva nieuwe aanvoerder te maken. Daar had Kadri aanvankelijk geen enkel probleem mee: “je suis plutôt un capitaine technique”. Op het veld dus.

“Na een avondje Lille met vrienden, daags voor de match op Eupen, toonde Kadri zich plots wel misnoegd”

Maar na een avondje Lille met vrienden, nota bene daags voor de match op Eupen, toonde hij zich aan de Kehrweg wel redelijk misnoegd.

Ook die tweede cruciale match ging de mist in, alleen dankzij een sensationele goal van doelman Vandenberghe in de blessuretijd werd niet opnieuw verloren. 8 op 24: het vertrouwen van de bestuurders in De Boeck slinkt snel – niet in het minst omdat hij intern blijft klagen, ervan overtuigd dat hij de enige is die wat kent van voetbal. Hij krijgt bevestiging van De Backer: “Ik zie geen leiding, merk nauwelijks interesse in de trainingen, coach en staff staan duidelijk alleen. Ik zie alleen eilandjes.”

Maar De Backer die vorige maandag een afspraak had gemaakt met ceo Non Sports Guillaume Nuytten om over enige vergoedingen voor zijn werk te praten, wordt afgeserveerd: er duikt op de afspraak niemand op.

Gesprek met Frey

Dinsdag ontspoort het helemaal. In lange interviews met Het Nieuwsblad en Humo gaat het alleen over jassen, over De Boeck en vooral over de ‘foute’ perceptie over De Boeck die zich door zowat iedereen aangevallen voelt en het nodig vindt zich te blijven verdedigen – een gemakkelijke kluif voor de journalisten dus… “Ik heb geen jas nodig om in de picture te lopen” en “Ik kleed me goed, rijd in een mooie auto en heb goed verdiend. Ben ik daarom arrogant?” Enzovoort. Met bovenop nog een uithaal naar Gert Verheyen, wat geflirt met anti-vaxxers en extreem-rechts.

Meer dan eens werd de draak gestoken met de vestimentaire keuzes van Glen De Boeck. Zeker omdat De Boeck er in interviews ook telkens gretig op inging. © LAURIE DIEFFEMBACQ BELGA

In de kantoren van KVK wordt diep gezucht: het draait allemaal wel heel erg rond zijn persoontje. En als de resultaten nu nog goed waren… Zijn ze niet, ’s avonds wordt thuis in de 1/8ste finales van de beker ook nog verloren van RWDM, is het bekeravontuur ook al afgelopen. En opnieuw hetzelfde patroon: KVK voetbalt best aardig.. tot de 16 meter. Maar het kan nauwelijks kansen afdwingen, mist danig creativiteit (Kadri, de enige die openingen kan creëren mag pas na een uur invallen) en stootkracht. Mist dus vooral een scorende spits. Maar De Boeck houdt zich sterk: dan moet maar worden gewonnen van Westerlo vrijdag. En vooral: is de club wel zeer zuinig – er zouden premies zijn beloofd indien de budgetten worden gehaald – Ken Choo beloofde bij zijn aanstelling toch een transferbedrag van 1,8 miljoen euro? De Boeck had zelfs al een verkennend gesprek met Michael Frey, in de B-kern van Antwerp.

Maar geen uur na KVK-RWDM zorgt De Ideale Wereld met een parodie van jewelste ‘Hij zoekt nog een passende klak voor zijn frak’ onbewust voor de ‘kers op de taart’ in de perceptie De Boeck.

Hij heeft zich door alle luide verweer tegen die ‘perceptie’ in eigen voet geschoten: dit gaat niet meer over het spel en de resultaten van KVK…

In de spiegel kijken

En zo denkt het bestuur van KVK er ook over, woensdagmiddag volgt, toch nog als een donderslag bij duistere hemel, het koude persbericht: KVK heeft vandaag de samenwerking met Glen De Boeck beëindigd. Niet eens ‘omwille van de tegenvallende resultaten’. Dat zou ook niet eerlijk zijn, het was minstens óók omdat verdere samenwerking onmogelijk was.

De Backer: “Geloof me, het was Kafka, KV Kortrijk.”

“Ik vraag me af of ‘ze’ nog in de spiegel kunnen kijken. Ik heb hier 7 dagen op 7 gewerkt, vaak ’s nachts nauwelijks een paar uren geslapen. Maar de problemen raakten maar niet opgelost” – Glen De Boeck

De Boeck, woensdagmiddag, terwijl hij in het stadion al zijn kastje aan het leegmaken was: “Straf, hé. Ik vraag me af of ‘ze’ nog in de spiegel kunnen kijken. Ik heb hier 7 dagen op 7 gewerkt, vaak ’s nachts nauwelijks een paar uren geslapen. Maar de problemen raakten maar niet opgelost. Koud water in de douches… Niets aan gedaan! Enzovoort. En dan word ík op straat gezet? Ik kan alleen maar zeggen dat er spelers wenend in mijn armen vielen. En dat ik al een berichtje kreeg van Dimitri De Condé: “Hoe is dat toch mogelijk?”

Juridische uitweg

Ontslagen na twee maanden. Hij tekende een contract van 2,5 jaar, KVK zal daar ongetwijfeld een juridische uitweg voor zoeken. De Boeck, grimmig: “Zullen we nog eens zien.” Al gaat hij ervan uit dat hij als analist terug kan naar Eleven Sports, ondanks zijn weinig vriendelijke woorden voor ‘collega’ Verheyen in Het Nieuwsblad.

Hij ziet om twee redenen gelijkenissen met zijn eerste ontslag bij KV Kortrijk in november 2018. “Nog steeds hetzelfde amateurisme. En men had toen ook Yves Vanderhaeghe in de wachtkamer.” Dan heeft hij het dus over zijn opvolging. Al zou volgens onze bronnen Joseph Akpala nu zijn kans krijgen als T1.

Joseph Allijns, toen voorzitter, ook recent door De Boeck neergesabeld, en nu nog steeds KVK-supporter nummer 1 zucht. “Het klopt dat Glen bij zijn aanstelling niet onze enige kandidaat was. We waren ook bezig met Brys en Ferrera. Het is dus niet waar wat hij verkondigde, dat ik had gezegd dat we hem namen omdat de vorige zes kandidaten niet wilden. En ik vond en vind hem nog steeds een goeie trainer, al klaagde hij wel heel veel: over de oefenvelden, over het gebrek aan transfers… Dat is het grote probleem: hij wil zich altijd verdedigen. Dat jassen-verhaal ook. Over zwijgen en zeggen: ander onderwerp, we gaan over voetbal praten.”

Dan was Glen De Boeck misschien nog trainer van KV Kortrijk, de club die zich van alle verdere commentaar over het ontslag onthield.