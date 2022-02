De ideale elf uit de kernen van KV Kortrijk én Zulte Waregem: FC Zuid-West-Vlaanderen

Ooit werd er in de regio wel eens gedacht aan een fusie – vooral ex-KVK-voorzitter Joseph Allijns was een voorstander. Maar die gedachte ligt al lange tijd achter ons. Vandaag spelen noch KV Kortrijk noch Zulte Waregem nog een rol van betekenis in 1A. Met voor beiden een 3 op 21 wordt het zaterdag zelfs de derby van de kneusjes. Mochten we nu eens een selectie maken van de beste elf van beide ploegen, zou die het veel beter doen?

Er is weinig twijfel over de doelman: zonder Marko Ilic, met zeven clean sheets bij de betere keepers van het land, stond KVK nog dieper onderin. Op de rechtsachter konden noch Reynolds noch Cools, beiden nieuwkomers, al helemaal overtuigen, maar toch een licht voordeel voor de ex-Bruggeling van Essevee.

Centraal is Radanovic een zekerheid, voor de stek naast de Serviër haalde zijn ploegmaat Sainsbury het nipt van Humphreys en Derijck. Voor de positie van linksachter lagen beide aanvoerders D’Haene en De Bock ook al zeer in balans, door zijn aanvallende impulsen kreeg D’Haene toch de voorkeur.

Tactische discipline

Op het middenveld was de selectie gemakkelijker. Noest werkpaard Vandendriessche is van het type altijd-eerst-op-het-wedstrijdblad. Kadri, pas 21, is een dartel talent dat aan het begin staat van een carrière die Zuid-West-Vlaanderen zal overstijgen en Seck is dan wel een mindere voetballer dan Palaversa, hij voegt meer lengte en kracht toe. En hij beschikt over meer tactische discipline dan Boya.

In de spits was de keuze tussen Vossen, niet echt een diepe spits maar wel 14 goals, en Gano, 13 goals, niet evident. Maar aangezien de coach – Belhocine of Simons, daar spreken we ons liever niet over uit – koos voor een 4-3-3, is met typische flankspelers als Selemani en Dompé (12 assists al) de kopbalsterkte van Gano belangrijker.