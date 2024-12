De Ghanese connectie bij Cercle: “We moeten nu met opgeheven hoofd verder”

Ze komen uit hetzelfde land, spreken dezelfde taal en voetballen op eenzelfde positie. Daarom begonnen Abu Francis en Lawrence Agyekum nog maar twee keer dit seizoen samen aan een competitiewedstrijd. Tegen STVV en onlangs tegen Union waar Francis achterin postvatte.

De Ghanezen Abu Francis (23) en Lawrence Agyekum (21) maken dit seizoen deel uit van de A-kern van Cercle Brugge. Twee landgenoten gingen hen in die zin reeds voor. William Owusu (Cercle in 2010-2011) is 35 jaar ondertussen en speelt in ons land bij SK Londerzeel. Godfred Donsah, in het seizoen 2019-2020 bij Cercle, komt momenteel uit voor FC Chieti in de Italiaanse Serie D.

Door de afwezigheid van Christiaan Ravych werd Abu Francis onlangs tegen Union een rij naar achter geschoven. “Waarom niet. Al was het nieuw voor mij. Ik blijf leren. In de bekerwedstrijd tegen STVV stond ik ook op die positie. Ik zie het als een voordeel in mijn verdere ontwikkeling”, vertelt hij. Na een zware knieblessure in augustus vorig jaar volgde voor Francis een lange revalidatie. Bij zijn terugkeer stapelde hij zijn aantal speelminuten op en maakte hij in maart dit jaar zijn debuut bij de Ghanese nationale ploeg. Pas in mei in de Champions’ Play-offs tegen Antwerp speelde hij negen maanden na zijn blessure pas zijn eerste volledige wedstrijd. In die maand had hij tevens zijn contract verlengd tot juni 2026, met een optie op een bijkomend seizoen.

Francis werd als een elfjarige voetballer opgemerkt door scouts van Right to Dream en is in die academie verder ontwikkeld om dan via het Deense FC Nordsjælland voor Cercle te kiezen. Hij blikt tevreden terug op de voorbije drie matchen. “Collectief hebben we een goede stap gezet, nog niet verloren. We zijn er ons van bewust waar we aan toe zijn. Dat hebben we na het vertrek van Miron Muslic in groep besproken.”

“We tonen alvast een goede reactie. We hebben er de spelers en de kwaliteiten voor. Alles is nog mogelijk. Er zijn nog voldoende wedstrijden. Ik geloof sterk dat we uit die degradatiezone geraken als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. We moeten nu met opgeheven hoofd verder. Als we als team hard werken zullen de sterke individualiteiten van de spelers naar voor komen.”

Conference League

Donderdagavond kan Cercle zich tegen het Turkse Basaksehir verzekeren van de top 8 in de Conference League én rechtstreekse kwalificatie voor de volgende ronde. “Elke wedstrijd is belangrijk. Ook in de Conference League. Al is het ook om het imago van het Belgische voetbal hoog te houden”, aldus Francis.

Zijn landgenoot Lawrence Agyekum knikt. “Met Cercle Europees. Mijn eerste ervaring op dat vlak. Ik geniet ervan. Het is een droom van iedere voetballer. Een grote stap voor mij.” De middenvelder maakte onlangs in de media in zijn geboorteland bekend dat hij nog niet weet voor welke nationale ploeg hij eventueel ooit wil uitkomen. “Mijn vader is Ghanees, mijn moeder Nigeriaanse. Als ik de kans krijg, speel ik voor Super Eagles of Nigeria. Ik heb liefde voor beide landen en ik wil dat ze het goed doen, ik volg beiden wel van dichtbij.”

Verschillende taken

Agyekum werd opgeleid in de Ghanese West African Football Academy (WAFA). In 2017 werd Red Bull een officiële partner tot 2022. Begin dat jaar maakte hij de overstap naar RB Salzburg, waar Cercle hem voor dit seizoen leent, met een optie op een bijkomend jaar. “Ik ben altijd klaar. Zelfs al speel ik maar één minuut. Ik ben een heel dynamische, intensieve voetballer die verschillende taken kan aannemen. Liefst met de bal.”

Agyekum heeft een goede pass, snelheid en is agressief in de duels, met of zonder bal. Hij kan diverse posities op het middenveld aan, alsook op de rechterflank. “Ik speel de meeste wedstrijden, wat toch wel belangrijk is voor het verdere verloop van mijn carrière en mijn ontwikkeling als voetballer, want de Belgisch competitie is zeer intensief en aantrekkelijk. Heel wat voetbalscouts volgen de wedstrijden. Het vormt een goed platform voor jonge spelers om later stappen te zetten.”

