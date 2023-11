De ene derby is de andere niet: waarom Club zo sukkelt en waarom Cercle zo verbaast

Waarom sukkelt Club?: “Ze missen een spits die er 15 binnentrapt”

Hoe kan dat nu: zoveel kwaliteit (marktwaarde 149 miljoen euro) en zo weinig rendement?

Vital Borkelmans: “Ik zie toch momenteel niet veel kwaliteit bij Club. Dan moeten we het niet hebben over budgetten. Vorige week legden we ook al de marktwaarde van de spelersgroep van Club naast die van Union, dat was ook al het drievoudige. En het totale budget was vijf keer zo groot, geloof ik. Je moet spelers aantrekken die de groep aanvullen met de juiste profielen en passen in het systeem. Dat heeft Cercle wél en Club niét gedaan. Grote of dure namen aantrekken, dat wil niets zeggen. Ik zie al te weinig nieuwe spelers die echt een meerwaarde brengen. Of ze kopen in Polen een topspeler van 6 miljoen (Skoras, red.) die dan maar even mag invallen tegen Beerschot…”

Op Union had Club nog een ploeg van gemiddeld 28,2 jaar. Geen gebrek aan ervaring, toch?

“Voldoende ervaring in elk geval. Ik kan alleen maar vaststellen dat de zoveel jongere wolven van Cercle altijd honger tonen en knokken. Ook tegen Anderlecht lieten ze nooit het hoofd hangen.”

Ontbreekt het Club dus in eerste instantie aan mentaliteit?

“Ik was zondag gedegouteerd over de mentaliteit van Club. Futloos! Hoe Simon Mignolet, gelukkig dat ze die nog hebben, tekeerging tegen zijn ploegmaats, dat zegt alles. Ze stonden er allen op te kijken. Ze wisten niet wat ze moesten doen. Zonder grinta wordt er geen hoge druk gezet, zonder grinta komt er niets. Deila moet er in elk geval dringend weer vuur in krijgen of het loopt slecht af.”

“Ik weet één ding zeker: Club moét winnen, Cercle moet niéts” Vital BorkelmansWordt Ronny Deila terecht verweten te teren op de individuele kwaliteiten van Skov en co en geen wedstrijdplan te hebben?

“Tegen Antwerp was het ook al barslecht, op Beerschot kregen ze het ene cadeau na het andere en op Union was het dramatisch… Ik zie in elk geval veel meer een systeem bij Cercle dan bij Club. Cercle voetbalt altijd vrij vooruit. En mét een vaste ploeg. Wie al eens een mindere match speelt, blijft gewoon staan. Het ploegbelang primeert. Deila heeft ook wel een vast elftal, maar wel een vast elftal dat al weken, maanden sukkelt. Met spelers op een foute positie, zoals Zinckernagel. Nusa is op de linksbuiten met zijn acties vooruit toch tien keer beter? Ik zie ook geen pogingen om de pijnpunten te minimaliseren. Er is geen zes, geen enkele recuperatie op het middenveld, de afstand tussen de lijnen is veel te groot. De verdediging was tegen Union, Meijer voorop, schrijnend. Met amper één pass werden middenveld én verdediging zondag ontregeld. Er kan eens eentje minder zijn, maar alle vier?”

Thiago en Jutgla blijven twijfelgevallen. Ontbreekt het Club aan een vlot scorende spits?

“Al zeker om kampioen te spelen, heb je altijd een spits nodig die er een stuk of vijftien maakt. Dat is al een hele tijd geleden bij Club, geloof ik. Nog van de tijd dat Vormer behalve voor veel goals ook nog voor veel assists zorgde. Ik zie ook niet meteen veel andere spelers die op stilstaande fases of met de juiste loopbewegingen voor de goals zorgen. Het is vooral rekenen op Skov Olsen en Hans Vanaken. Thiago scoorde in competitie vier keer en Jutgla twee keer, terwijl Denkey er bij Cercle al tien maakte. Maar ik ben niet zeker of ik ze zou willen omruilen. Denkey is sneller en heeft niet veel nodig, maar Jutgla komt wel terug uit blessure. Ik weet één ding zeker: Club moét winnen, Cercle moet niéts.”