Dankzij trainer Mbaye Leye toch nog geslaagde supportersavond in De Sportduif

De tweede supportersavond van Essevee Zulte-Waregem in café De Sportduif in Anzegem werd afgelopen dinsdag toch nog een mooie avond voor de Esseveesupporters, dankzij de aanwezigheid van trainer Mbaye. Spelers van Essevee Zulte-Waregem zouden op de supportersavond aanwezig zijn, maar enkele uren voor het evenement kreeg bestuurslid Davy Demets het nieuws dat ze niet zouden komen. De spelers hadden namelijk een dagje verlof gekregen van trainer Mbaye Leye.

“Na alle commotie ben ik fier om te zeggen dat het voltallige bestuur van Essevee alsook onze trainer hun verantwoordelijkheid hebben genomen om van onze supportersavond nog iets te maken. Een grote merci hiervoor! Ik ben trots om boer te zijn”, schreef Davy Demets, bestuurslid van de supportersclub Essevee op zijn persoonlijke Facebookpagina.

Dag verlof

Last minute werd dinsdagochtend telefonisch gemeld dat er geen voetballers zouden opdagen. Normaal zijn er vier supportersavonden per seizoen en wat de tweede avond van de reeks moest worden, leek uit te draaien op een gigantische sisser. Met grote schaamte communiceerde Demets op zijn Facebookpagina dat hij moest meedelen dat de avond niet kon doorgaan zoals gepland.

Trainer Mbaye Leye had zijn spelers een dagje verlof gegeven wat de aanleiding was om dan ’s avonds op de spportersavond in Anzegem ook niet op te dagen. “Als supportersclub voelden we ons hierdoor volledig belachelijk gemaakt”, aldus Demets. “Ploeg naar mijn hart, maar jammer van het amateuristisch management en bestuur van onze ploeg. Na heel wat heisa en miscommunicatie, werd het duidelijk dat het bestuur en de trainer van Essevee toch hun verantwoordelijkheid opnamen. Na een gesprek ’s middags werd er beslist dat Mbaye Leye zelf het misverstand zou komen uitleggen. Ik benadrukte ook nogmaals op sociale media dat iedereen welkom was in De Sportduif.”

Respect

De coach stond erop om zelf aanwezig te zijn. Hij keek terug op het voorbije seizoen en blikte vooruit op de komende wedstrijden. Er werd ook wat duiding gegeven bij de opstelling van de voorbije wedstrijd met als voornaamste punt dat de spelers met blessures gespaard bleven omwille van de komende thuiswedstrijd tegen Oostende. De jongens konden ook alle steun van de supporters gebruiken, benadrukte de trainer.

“Ik heb heel veel respect voor de aanhang van Zulte-Waregem, waar ik zelf nog speler was”, aldus trainer Mbaye Leye “Ik stond erop om hier zelf te zijn en om met iedere supporter die dat wilde op de foto te gaan zodat de supportersavond toch nog een succes werd.” De supporters reageerden unaniem tevreden over de inspanningen van trainer Mbaye Leye.