Commentator en analist Dave Peters wikt en weegt kansen van Zulte Waregem: “Eerst deze storm overleven, dan beleid herbekijken”

Zulte Waregem begint vanavond, vrijdag, aan de eindsprint richting behoud. Op het menu: de komst van Antwerp, verplaatsingen naar Charleroi en Eupen, en afsluiten in eigen huis tegen Cercle Brugge. “Het kan zeker nog. Ze hebben de klasse en de routine”, zegt Dave Peters, commentator bij Eleven en analist.

Essevee heeft nog vier wedstrijden om een verlengd verblijf in 1A af te dwingen. Coaches Frederik D’Hollander en Davy De fauw kunnen nog twaalf punten verdienen. Er moet een achterstand van drie punten op Eupen ingehaald worden om in de veilige haven aan te meren. Komt het nog goed?

“Die wedstrijd tegen Eupen wordt wellicht cruciaal. Maar het kan zeker nog, vind ik. Als je gaat kijken naar de statistieken scoort Zulte Waregem vijf goals meer dan Charleroi, de negende in het klassement. Al is het natuurlijk cliché om te zeggen dat ze ook veel doelpunten slikken. Ze hebben wel de klasse en de routine om het behoud te verzekeren. Vormer traint weer op het veld en je hebt ook de Gano’s, Vossens, Brülsen van deze planeet met daarbovenop Fadera. Ik vind dat je het moet halen met die troeven. Als Vormer erbij is in de kleedkamer, kan dat iets betekenen voor het mentale front.”

Grote uitdager Eupen heeft met de komst van Anderlecht, een verplaatsing naar Kortrijk, het bezoek van Zulte Waregem en een uitwedstrijd op Club Brugge op papier geen al te simpel programma. “Makkelijk wordt het niet tegen Eupen”, zegt Peters. “Ik was een paar keer live bij wedstrijden van de Panda’s aanwezig. Thuis tegen Genk waren ze indrukwekkend. N’Dri liep iedereen eraf in de omschakeling. Gelukkig voor de Limburgers maakte hij maar één vierde van zijn kansen af.”

Bizarre uitslagen

De eerste horde in de strijd naar het behoud is de komst van topploeg Antwerp. Kan Essevee iets rapen tegen The Great Old? “In de laatste matchen spookt het altijd en krijg je bizarre uitslagen om diverse redenen. Kijk maar naar KV Oostende en KV Kortrijk, zij klopten Club Brugge. Je moet zelf je plicht vervullen en Zulte Waregem kan het zich niet permitteren om nog een steek te laten vallen.”

Vijf speeldagen voor het eind besliste Essevee alsnog om van coach te veranderen. De tandem Frederik D’Hollander-Davy De fauw nam over van clubicoon Mbaye Leye. “Ik snap dat perfect”, zegt Peters. “Ik vond Leye wel een geschikt type, ik heb altijd goed met hem samengewerkt. D’Hollander en De fauw weten welk vlees ze in de kuip hebben. Kijk naar Tottenham, waar Antonio Conte vertrok. Daar neemt voorlopig assistent Christian Stellini voorlopig over, hij kent ook de kern. Ryan Mason, ex-speler, is T2. Het gaat ook over het financiële, Mourinho ga je niet zomaar vrijkopen.” De 2-6-afgang tegen AA Gent was misschien de druppel die de emmer deed overlopen. “Het bestuur probeert gewoon alles wat het kan om nog een klein schokeffect te veroorzaken binnen de spelersgroep. Dan krijg je mannen die op de bank zitten die weer gemotiveerd zijn en nieuwe kansen ruiken. Dat kan wel bijbrengen en misschien 10% extra opleveren.”

‘À la guerre’

Ook een andere West-Vlaamse club, KV Oostende, is een van de rechtstreekse concurrenten. Dave Peters woonde tijdens dit seizoen wedstrijden bij van de Kustboys. “Voor hun stunt tegen Club Brugge deed ik een paar matchen verslaggeving. Het was onwaarschijnlijk hoe ze zeer goed omschakelden en er dan in slaagden om de laatste pass twintig meter fout te geven. Dan denk je: ‘Hoe gaan die in godsnaam een goal maken?’ Maar je ziet, in de frontlinie van de degradatie-oorlog kunnen andere krachten bovenkomen. À la guerre comme à la guerre. Het is een competitie op zich. De ploeg die de meeste ballen heeft, bepaalt zelf wel of hij erin blijft.”

Wie weet heeft een eventuele degradatie wel een louterend effect

Peters vindt het vreemd om te zien dat Essevee zo ver is afgezakt. “De rest van het land en heel veel mensen die het voetbal volgen, kijken als volgt naar Zulte Waregem: deze storm moet je overleven. Hoe je dat doet, maakt niet uit. Dan moet je opnieuw naar een deftig beleid. Jaren geleden verwachtte iedereen dat Zulte Waregem gestaag zou groeien, de subtop zou kietelen en af en toe Europees voetbal zou afdwingen. De stabiliteit onder Dury wordt niet genoeg naar waarde geschat, hij verdient een half monument voor de tijden met Berrier en Leye. Een club als Zulte Waregem mag nooit zo in de problemen komen. Een slecht seizoen voor Zulte Waregem staat voor mij gelijk aan tiende of twaalfde eindigen.”

Financiële overwegingen

Is er dan te veel voor de jeugd gekozen? “Soms zijn er opportuniteiten. Waarom zou je Dompé verkopen? Hij geeft de helft van je goals aan. Maar dat zijn financiële overwegingen, zelfs Anderlecht moet dat ook doen.” Misschien moet er gezocht worden naar een overnemer, zodat er meer financiële middelen zijn. “Kijk naar Westerlo. De Turkse inbreng is gebeurd met heel veel respect voor de lokale traditie.”

Rest de vraag: stel dat het doemscenario waarheid wordt, zal Essevee kunnen aarden in 1B? “Die competitie is veel veranderd. Er waren jaren met OHL, Union, KV Mechelen en Beerschot waarin je vier absolute titelkandidaten had. Die spoeling is nu een pak minder dik. Drie, vier jaar geleden lag het niveau veel hoger. Als je nu zakt, is het niet onmogelijk terug te keren. Dan heb je een goede omkadering en een deftige kern nodig. Je moet ook bepaalde financiële risico’s nemen. Veel ploegen die degraderen, houden vast aan de kern uit 1A. Als je dan direct promoveert, kun je corrigeren met sponsor- en tv-gelden.”

“Wie weet heeft een eventuele degradatie wel een louterend effect. Bepaalde mensen hebben hun job toch minder gedaan. Het is een samenloop van omstandigheden… Spelers, coach… Iedereen is verantwoordelijk. Maar het verval is nooit zo groot geweest…”