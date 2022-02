Coach Schreuder na referentiematch tegen Antwerp “Het publiek is de grote winnaar”

Eindelijk. De referentiematch is er. Bijna twee maanden na de aanstelling van Alfred Schreuder als coach bracht Club Brugge eindelijk eens een wedstrijd op kampioenenniveau. Ondanks een achterstand na een flater van Mignolet, domineerde blauw-zwart de volledige wedstrijd. Is Club Brugge net op tijd in gang geschoten om een derde opeenvolgende titel binnen te rijven?

Bij de 0-1 ging Mignolet los onder de bal door, “een lullige 0-1”, zei coach Schreuder nadien. “De zon stond laag en voor de wedstrijd hadden we het erover gehad om van kant te wisselen maar ik wou blijven staan om naar de supporters te kunnen spelen in de tweede helft,” had de doelman zijn uitleg klaar. “De bal ging heel hoog, ik roep ‘los’ en onderweg zie ik helemaal niks meer. Na de match kan ik ermee lachen omdat we gewonnen hebben. Het zou heel erg zuur geweest zijn om op die manier punten te verliezen.”

“Complimenten voor het publiek”

Zo ver kwam het echter niet want Club Brugge was oppermachtig, mede door de sfeer die er heerste in Jan Breydel. “De grote winnaar vandaag is het publiek”, beaamde coach Schreuder. “Het was een prima wedstrijd met een geweldige sfeer. Ik heb het nog niet eerder meegemaakt hier. Een groot compliment voor het publiek, ik heb genoten van de sfeer.” Hans Vanaken bracht Club Brugge vanop de stip op 2-1. “Ik voelde geen druk bij de penalty. Ik pak de bal en weet waar ik ga schieten. Onze reactie na de 0-1 was heel goed. We hebben tijd nodig gehad met de nieuwe trainer om het beste Club Brugge te laten zien. Onze coach legde andere accenten en moest ook nieuwe spelers inpassen. We voelden die stijgende lijn en wilden vandaag laten zien dat we klaar zijn om de laatste weken en maanden in te gaan.”

CDK fit voor woensdag?

Woensdag neemt Club Brugge het in de beker op tegen AA Gent. “We mogen niet te snel tevreden zijn, er zijn nog dingen die beter kunnen. Ik ben verrast dat we nu al zo dominant kunnen zijn tegen een grote ploeg. Aanstaande woensdag wacht ons een mooie uitdaging in de beker”, verduidelijkte de coach. Met of zonder De Ketelaere? “We beschikken over een grote kern. Als je ziet hoe Adamyan vandaag zijn plek inneemt en dat zo doet, dat is natuurlijk prachtig. Hopelijk is De Ketelaere er woensdag terug bij, hij mag dinsdag in principe uit quarantaine.”