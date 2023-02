Coach Mbaye Leye staat met Essevee voor de weken van de waarheid: “Ik ben nog altijd even positief als vóór het seizoen”

Zulte Waregem (16de met 20 punten) staat tegen degradatieconcurrenten KV Oostende (18de met 18 punten), Seraing (17de met 18 punten) en KV Kortrijk (15de met 22 punten) voor drie cruciale kelderkrakers. “De drie ploegen die gaan zakken, zullen minstens één keer van trainer gewisseld hebben”, zegt Mbaye Leye. Interview met de enige coach die nog kans maakt om een seizoen lang degradatievoetbal te overleven.

Wat je Mbaye Leye (40) zeker moet nageven: hij hield er altijd het geloof en de moed in. “We gaan ons redden”, sprak hij toen Zulte Waregem na 11 wedstrijden met 5 op 33 allerlaatste stond. “Ik ken deze competitie. Er gaat nog veel veranderen. We spelen herkenbaar en agressief voetbal, dat zal uiteindelijk lonen. De hemel kan niet op ons hoofd blijven vallen.” Hij herhaalde het geregeld: “Dit is geen ploeg die gaat degraderen.” Hij straalde het ook uit, zelfs off the record. “Ik ben heel positief, omdat ik daar echt in geloof”, zegt hij. “Iederéén hier gelooft erin. Want in momenten van twijfel is het aan mij om aan te geven dat we op de goeie weg zijn.” Hoe dan ook: na 24 van de 34 wedstrijden staat Essevee nog altijd op een degradatieplaats.

Mbaye Leye: “Iedereen kent de situatie, maar we mogen niet vergeten dat het ook voor onze tegenstanders belangrijke matchen zijn. Belangrijk, maar wel met een positieve, motiverende druk: we kunnen winnen, het verschil maken.”

Wat leerden de drie wedstrijden uit de heenronde jou waarin jullie 6 op 9 haalden?

“Efficiënt zijn, dat wordt in de drie duels de sleutel.”

Ligt het pressievoetbal van KV Oostende jullie? KV Kortrijk kende er onlangs grote problemen mee.

“Dat stoort ons niet. Anderlecht en Genk zetten ons ook hoog onder druk, maar we lieten zien dat we kunnen voetballen. Ik hoop dat Oostende ons onder druk zet.”

Jouw ploeg blinkt uit in explosieve meters. Was dat een bewuste keuze in het transferbeleid en de selectiepolitiek?

“Ja. Dat is de reden waarom we veel kansen creëren. Ik moet hier ook de conditietrainer feliciteren, want fysiek zijn we top. Ik denk dat dat in de laatste lijn het verschil zal maken.”

Zulte Waregem is de enige degradatieploeg die zijn coach niet ontsloeg. Waaraan dank je dat?

“Dat is een manier van werken. De drie ploegen die gaan zakken, zullen minstens één keer van trainer gewisseld hebben. Een sterk punt is mijn relatie met Eddy Cordier en de steun die ik van hem krijg. Hij deelt mijn visie: we zijn er om de club te helpen en niet om ons eigen vel te redden. De spelers zijn tevreden met mijn werk en zitten in dezelfde dynamiek. Iedereen werkt samen voor één doel: Zulte Waregem redden.”

In welke mate verschilt dit seizoen van wat je verwacht had?

“Ik ben nog altijd even positief als vóór het seizoen. Mijn perceptie is heel anders dan die van de buitenwereld. Omdat ik de omstandigheden ken waarin ik werk en weet met wie ik werk. Er is hier intussen veel veranderd. Ik denk dat de mensen die komen kijken op een bepaald moment hun club hebben teruggevonden. Ze zien een bepaalde attitude, een mentaliteit, een vechtlust. Als we erin blijven en misschien de bekerfinale spelen – en waarom niet winnen? – dan is dat voor de spelers evenveel waard als de mooie seizoenen uit het verleden. We kunnen nog altijd iets realiseren.”

Hoe moeilijk was het om je koppigheid opzij te zetten en Zinho Gano in oktober een tweede kans te geven?

“Als speler was ik koppig, omdat ik wist wat ik wou. Als trainer is dat anders, omdat je met een groep en een management werkt. Ik heb hem een tweede kans gegeven, maar hij heeft ons ook een tweede kans gegeven. Hij is teruggekeerd met een topdiscours. Hij zei dat hij er was om de club te helpen. En: hij heeft getoond dat we hem nodig hebben. Hij is teruggekeerd langs de grote poort: als een topspeler. Zijn relatie met mij en de hele groep is nu top.”

Jullie versterkten je in januari fors met Ruud Vormer en Christian Brüls. Heb je daar zelf op moeten aandringen?

“Neen, iedereen wist wat er nodig was. Het is de verdienste van de directie dat daar een grote inspanning voor werd geleverd. Je zag meteen het verschil. Andere spelers groeiden dankzij hen mentaal én we werden beter in balbezit.”

Op basis van een voorafgaand kranteninterview leek je niet te zitten wachten op Vormer.

“Mijn doel was juist dat hij wel naar ons zou komen. Ik moest in de kranten toch geen reclame voor hem maken terwijl andere clubs ook op zoek zijn naar versterking?” (lacht)

Had hijzelf het ook zo begrepen?

“Dat is niet belangrijk. Het belangrijkste is wat ik tegen hem persoonlijk zeg.”

Je centrale as is heel oud.

“Ja.”

Is dat geen nadeel?

“Ik denk dat hun ervaring een voordeel kan zijn.”

Je vertoont weinig of geen tekenen van stress.

“Ik rook nochtans niet.” (lacht)

Hoe blijf je zo rustig?

“Het is een kwestie van geloof. Ik ben ervan overtuigd dat we in eerste klasse zullen blijven. Als trainer kun je niet alles controleren wat er op het veld gebeurt, maar ik weet dat arbeid loont en dat ik een kern heb met de kwaliteiten om ons te redden.”

Als Zulte Waregem zich effectief redt, wat zal daarin dan jouw verdienste geweest zijn?

“Het zal de verdienste van iedereen geweest zijn, ook van de poetsvrouw. Van iedereen in de club vraag ik een positieve attitude. Dat is noodzakelijk om te slagen.”

Dan zal jij als trainer definitief gelanceerd zijn, dan ben je klaar voor de Champions League!

“Ja, op dinsdag 14 februari zal ik op RTL zijn voor de Champions League, met een microfoon.” (lacht)