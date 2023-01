Clubcoach Parker leeft toe naar klassieker tegen Anderlecht: “Geen ruimte meer voor slippertjes”

Zondag staat de klassieker op het programma, weliswaar een klassieker tussen twee ploegen die het de laatste tijd hard te verduren krijgen. Club Brugge mag de hoop op een vierde opeenvolgende titel stilaan opbergen, de kloof met leider Genk lijkt met 15 punten onoverbrugbaar. Anderlecht raakt ook niet uit het sukkelstraatje en heeft bovendien te maken met een opstandige achterban. Zij eisen het ontslag van voorzitter Vandenhaute. Coach Parker beseft het belang van de partij: “Er is geen ruimte meer voor slippertjes.”

Beide ploegen zouden een zege erg goed kunnen gebruiken. Club Brugge om niet uit de top vier te tuimelen, Anderlecht om de heersende onvrede bij de supporters wat in te tomen. Brugge zal het zonder Sylla moeten doen, die kreeg rood op Racing Genk en vooral zijn gedrag na de rode kaart zorgde voor wrevel.

Geen boete van de club

“Ik heb een gesprek met hem gehad. Hij is een jonge speler die nog moet groeien, het is mijn job om hem daarin te begeleiden. Ik heb begrip maar gaf hem ook een duidelijke boodschap: dit gedrag is niet wat we willen zien.”

“Hij is nog jong en dan maak je wel eens fouten, maar hij is slim en zal dit wel oppikken.” Case closed dus, geen extra schorsing of boete van de club.

Nieuwe kans Yaremchuk?

Wie er wellicht ook niet bij is, is Ferran Jutgla. De Spanjaard blesseerde zich deze week op training en even werd gevreesd voor een stevige blessure. “Het zag er eerst slecht uit maar uiteindelijk kregen we positief nieuws. We zullen het dag per dag bekijken. Eventueel raakt hij speelklaar voor het weekend, het is afwachten.”

Enter Roman Yaremchuk, tegen Genk miste hij een dot van een kans, wellicht volgt nu een kans vanaf de aftrap. Parker is alvast fan van de Oekraïner: “Ik zag hem vroeger al aan het werk en was toen onder de indruk, ook nu op training ben ik onder de indruk. Het is een speler met enorm veel potentieel. Hij is naar hier gekomen voor een grote som geld en de druk op spitsen is groot omdat ze moeten scoren maar hij kan een heel belangrijke rol spelen in de ploeg.”

Hopelijk al op zondag want nieuw puntenverlies is helemaal uit den boze. “Het is heel duidelijk, we mogen geen punten meer laten liggen. Maar de focus ligt nu vooral op het aanpassen aan onze nieuwe stijl al is er geen ruimte meer voor slippertjes.”

“Het is een cliché maar we moeten nu elke wedstrijd nemen zoals het komt. Hard werken zal ons uiteindelijk brengen waar we moeten komen.”