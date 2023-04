Club start zondag aan play-offs en gelooft nog in de titel: “18 op 18 nodig”

Zondagavond starten de Champions’ play-offs. Verrassend genoeg met Club Brugge er ook in na de miraculeuze overwinning van KV Oostende vorige week op AA Gent. Club Brugge zal zich echter niet neerleggen bij een rol als figurant, het zet zelfs een vierde opeenvolgende titel nog niet uit het hoofd maar “om kampioen te spelen zullen we 18 op 18 nodig hebben”.

Acht punten bedraagt de achterstand op leider Racing Genk, de eerste tegenstander in de nacompetitie. De Mil schuift de favorietenrol van zich af. “Wij zijn geen favoriet. We staan acht punten achter, zij behaalden betere resultaten in de competitie. Bovendien speelt ook het thuisvoordeel een rol.” De lijst met geblesseerden is dezelfde als vorige week. Buchanan, Nielsen, Audoor en Hendry zijn er sowieso niet bij, ook achter de naam van de zieke Yaremchuk staat nog een vraagteken. Als Club nog enige aanspraak wil maken op de titel, kan het enkel genoegen nemen met een zege. De statistieken spreken alvast niet in hun voordeel, de kans op een nieuwe landstitel bedraagt minder dan 1%. “Daar zijn we totaal niet mee bezig. We zijn realistisch genoeg met de plaats waar we nu staan. We hebben onszelf meerdere doelstellingen opgelegd. De absolute doelstelling is Europees voetbal. Wanneer we dat hebben, willen we naar de derde plaats gaan. Moest dat lukken doen we er opnieuw een plekje bij. We bouwen stelselmatig op en zien wel waar de reis eindigt.”

Uitkijken naar Lang en Skov Olsen

Om de miraculeuze ommekeer waar te maken kijkt men vooral naar Noa Lang en Skov Olsen. Lang speelt al een heel seizoen op een hoog niveau en vertrekt wellicht deze zomer. “Hij is heel goed bezig. Zeker in deze vorm is hij een zegen voor de kleedkamer. Ik gun hem dan ook een transfer moest die er komen.” Skov Olsen was er wegens verschillende omstandigheden een tijdje niet bij maar groeit nu terug naar zijn beste vorm. “Hij heeft hard gewerkt om terug te komen na een moeilijke periode. Hij is een artiest en soms moet je die gewoon hun ding laten doen. Hij is vrijer aan het voetballen en is op weg naar de volle 100%.”